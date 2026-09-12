Головне за суботу, 12 вересня: понад 200 боєзіткнень, удар балістикою по "Запоріжсталі", масована атака на Волинь

Бойові дії на Донеччині, 206 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1662-й день повномасштабної війни.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 вересня на фронті від початку доби відбулося 206 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 вересня – в новині.

Уночі 12 вересня російські війська втретє за останній місяць завдали удару балістичними ракетами по "Запоріжсталі". Чотири ракети влучили у виробничий майданчик підприємства, внаслідок чого постраждали четверо працівників.

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За даними підприємства, внаслідок чергової атаки пошкоджено основне та допоміжне обладнання доменного і мартенівського цехів, енергосистему та мережі комбінату, а також логістичну інфраструктуру.

Виробничі процеси на "Запоріжсталі" після попередніх російських ударів 11 та 27 серпня не здійснювалися, тому загрози техногенної аварії наразі немає. Кількість працівників на території підприємства під час атаки була суттєво обмежена.

12 вересня Росія знову атакувала Звягель на Житомирщині, і вбила двох людей.

Російські війська вранці атакували Рівненщину.

Однією з цілей противника стала автозаправна станція.

12 вересня Росія атакувала дронами залізницю в Луцьку і Фастові.

«Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів — жодного постраждалого. Атака продовжується, в небі — зграї шахедів», - наголосили в УЗ.

За інформацією ДСНС, загорілися вагони потяга. Пасажирів попередили, можливі зміни графіків задля безпеки.

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На той час в області тривала масована атака безпілотниками, в бік регіону летіло багато ворожих цілей.

Станом на 21:45 постраждали п’ятеро людей.

Російські війська продовжують атакувати Київську область. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали об’єкти у Бориспільському та Броварському районах.

У Бориспільському районі пошкоджені складські приміщення. На місці виникла пожежа, яку наразі ліквідовують рятувальники.

Ще один складський об’єкт, а також приватний будинок пошкоджені у Броварському районі.

В обласній адміністрації закликали жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про безпеку себе і своїх близьких.

Україна готується до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру взимку та вже має план забезпечення стійкості регіонів.

Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив на конференції YES, пише LB.ua.

За його словами, країна нині значно краще підготовлена до можливих ударів, ніж минулої зими.

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Подробиці – в новині.

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому досі не реалізовано програму встановлення мобільних укриттів у місті. За його словами, кошти на це виділялися районним адміністраціям, які розпоряджалися ними, але наприкінці року повернули невикористані гроші.

«Ми виділили районним адміністраціям [кошти]. Тому що вони є розпорядники коштів, і вони в кінці року ці гроші повернули. Не реалізували цей проєкт», – пояснив мер у відповідь на запитання кореспондента LB.

За словами Кличка, наразі в Києві налічується понад чотири тисячі укриттів різних типів – частину з них ремонтують, відкривають нові. Щодо мобільних укриттів, то в місті проживає понад три мільйони мешканців, а одне таке укриття вміщує приблизно 30-40 людей.

Докладніше – в новині.

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