Удар РФ по багатоповерхівці в Одесі: виявили тіло загиблої людини (оновлено)

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В Одесі під час аварійно-пошукових робіт у пошкодженій багатоповерхівці виявили тіло людини. Наразі встановлюють її особу.

Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

"Трагічна звістка", – написав Лисак.

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Згодом голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що загиблий – чоловік 1992 року народження.

Розбір завалів та пошукові роботи на місці тривають.

Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Було відомо про 17 травмованих, їх госпіталізували. В області внаслідок ворожої атаки постраждали 37 людей.

За інформацією президента Зеленського, російські війська уранці завдали удару дроном по готелю в Чорноморську Одеської області. Постраждали 11 людей, серед них шестеро маломобільних. Також атаковане локомотивне депо на Одещині.

Нічний обстріл РФ. Що відомо