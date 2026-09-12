Удар РФ по багатоповерхівці в Одесі: виявили тіло загиблої людини (оновлено)

В Одесі під час аварійно-пошукових робіт у пошкодженій багатоповерхівці виявили тіло людини. Наразі встановлюють її особу.
Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
"Трагічна звістка", – написав Лисак.
Згодом голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що загиблий – чоловік 1992 року народження.
Розбір завалів та пошукові роботи на місці тривають.
Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Було відомо про 17 травмованих, їх госпіталізували. В області внаслідок ворожої атаки постраждали 37 людей.
За інформацією президента Зеленського, російські війська уранці завдали удару дроном по готелю в Чорноморську Одеської області. Постраждали 11 людей, серед них шестеро маломобільних. Також атаковане локомотивне депо на Одещині.
Нічний обстріл РФ. Що відомо
- Росіяни вночі атакували безпілотниками Запоріжжя, у приватному секторі було зафіксовано влучання у житловий будинок.
- Також РФ атакувала балістичними ракетами міста Дніпропетровщини. У Дніпрі сталася пожежа на промисловому підприємстві. У Кривому Розі влада міста повідомляла про обстріл балістикою з різних напрямків.