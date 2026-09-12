"Флеш": Частина "Шахедів" не має онлайн-керування, Росія модернізує їхню навігацію

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.Росія продовжує вдосконалювати ударні "Шахеди", щоб ускладнити їхнє перехоплення українськими засобами радіоелектронної боротьби. Зокрема, противник модернізував інерційну навігацію дронів і готується встановлювати на них антени з більшою кількістю елементів.

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зазначив, що не всі реактивні "Шахеди", які атакують Київ, керуються онлайн. Частина таких ударів здійснюється із використанням традиційних систем супутникової навігації.

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Кілька тижнів тому противник модернізував інерційну навігаційну систему "Шахедів". Це, зокрема, має зменшити вплив українських засобів РЕБ на роботу дронів.

Наступним кроком має стати заміна 16-елементних CRPA-антен на 20-елементні. Поява таких антен на дронах очікується вже цього місяця.

Водночас Росія планує подальше посилення цих систем. У 2027 році ВНИИР "Прогрес" має розпочати виробництво антен із 24 елементами.

"На жаль, противник систематично та планомірно працює над модернізацією "Шахедів" у всіх можливих напрямках", – наголосив Бескрестнов.

Ці зміни важливі також у контексті інших російських засобів ураження. Росія робить ставку на крилаті ракети "Бандероль" і "Дань-Т", які, за словами радника, не мають системи онлайн-керування. Для навігації вони використовують супутникову та інерційну системи.

Одним із варіантів протидії цим ракетам є застосування українських засобів РЕБ.