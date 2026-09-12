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Від початку доби 12 вересня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська штурмували позиції Сил оборони на Покровському напрямку – там українські військові відбили 25 атак.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Загалом протягом доби противник завдав двох ракетних і 63 авіаційних ударів, скинув 228 керованих авіабомб та застосував 6477 дронів-камікадзе. Також російські війська здійснили 2046 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

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На Покровському напрямку окупанти намагалися просунутися поблизу Торецького, Кучерового Яру, Степів, Дорожнього, Білицького, Світлого, Шевченка, Матяшевого, Новогришиного, Гришиного, Сергіївки, Удачного та Новопідгороднього.

За попередніми підрахунками, українські військові ліквідували 44 окупантів, ще 17 поранили. Також знищено п’ять одиниць автомобільної, вісім одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 51 укриття ворога. Пошкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, сім пунктів управління БпЛА та 139 укриттів противника. Крім того, знищено або подавлено 289 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили десять атак, ще два боєзіткнення тривали. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дев’ять разів штурмували українські позиції, два боєзіткнення продовжувалися.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив сім атак. На Куп’янському напрямку українські військові відбили три штурми, на Лиманському – дві спроби просунутися, ще одне боєзіткнення тривало.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби росіян пройти вперед, ще одна атака тривала. На Оріхівському напрямку відбили дві атаки, ще одне боєзіткнення продовжувалося.

На Північно-Слобожанському та Курському, Краматорському і Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксували. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.