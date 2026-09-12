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Україна шукає стовідсотковий захист від реактивних «шахедів», – президент Зеленський

Українська індустрія вже знайшла кілька компаній, здатних забезпечити такий захист.

Україна шукає стовідсотковий захист від реактивних «шахедів», – президент Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Україна шукає інструменти стовідсоткового захисту від реактивних «шахедів», які застосовує Росія проти українських міст.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-дискусії на конференції YES, пише LB.ua.

За словами президента, українська індустрія вже знайшла кілька компаній, здатних забезпечити такий захист. 

«Треба було деякий час, на жаль, щоб перейти до масового виробництва і застосування» відповідних засобів, – зазначив Зеленський.

Детальніше про реактивні дрони читайте у матеріалі LB.ua "Реактивні «шахеди»: коли полетять масово і чим збивати".

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