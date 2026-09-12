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Усманов і Фрідман сподіваються, що з них скоро знімуть санкції, — Буданов закликав цього не допустити

Також керівник ОПУ наголосив на важливості не давати росіянам можливостей обходити обмеження. 

Усманов і Фрідман сподіваються, що з них скоро знімуть санкції, — Буданов закликав цього не допустити
Михайло Фрідман
Фото: tsn.ua

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив на щорічній конференції YES, що ситуація навколо України дещо змінилася, однак наголосив: покладатися лише на зовнішню підтримку не можна, і Україна має продовжувати власну роботу з утримання єдності та посилення санкційного тиску на Росію.

«Ситуація трошки змінилася і по відношенню до України — це так і є. Сподіваюсь, змінилось на краще, як мінімум, хочеться все вірити. Але ж давайте не забувати і самі про себе. За нас ніхто цю роботу не зробить. Постійна підтримка України, утримання єдності, поєднання разом із санкційним тиском. І про це теж треба не забувати говорити, бо 21 пакет санкцій вже внесено», — сказав Буданов.

За його словами, те, що пакети санкцій продовжують ухвалюватися один за одним, свідчить, що ця робота ще не завершена.

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«Це все чудово, але ж, оскільки йдуть нові і нові пакети, це означає, що, м'яко кажучи, недопрацьована ще ця робота. І треба просто визначитись, чи ми насправді хочемо за рахунок санкцій до чогось підштовхнути, чи просто це якийсь процес. Я хотів би вірити, що все ж таки це механізм, а не тільки процес», — зазначив керівник ОП.

Буданов також закликав не забувати про вже введені санкції і слідкувати, щоб спроби росіян вийти з-під санкційного режиму не увінчалися успіхом. Як приклад він навів двох російських бізнесменів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, які, за його словами, вірять, що санкції з них знімуть уже за кілька днів.

«Ну от до прикладу, зараз два шановних, як то кажуть, в Росії пана — це Усманов і Фрідман, — вони вірять, що зараз через кілька днів з них санкції знімуть. Я от всіх, як то кажуть, закликаю не послаблювати санкційний режим, щоб ці люди не могли далі фінансувати російську воєнну машину. А вони саме в цьому процесі були, є і будуть», — сказав Буданов.

Він закликав зберігати єдність із партнерами. 

«Тож давайте ще раз кажу: вірити в Америку, вірити в Європу і вірити, головне, в Україну. Разом ми сила. Якщо ми єдині, ніхто нічого не зробить. Якщо будемо, вибачте, лебідь, рак і щука, — результат зрозумілий заздалегідь», — вважає Буданов.

  • Посли країн ЄС на засіданні у п'ятницю знову не змогли погодити продовження персональних санкцій проти росіян через вторгнення в Україну.
  • Блокування продовження санкцій, як і навесні, влаштувала Словаччина. Але цього разу незгоду із санкційним списком висловила і Франція. У Братиславі хочуть прибрати імена бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Париж наполягає тільки на викресленні Усманова. 
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