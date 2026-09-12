ВМС заявили про перший в історії бій морських безекіпажних катерів: український переміг

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У Чорному морі українські Військово-Морські Сили спільно з Головним управлінням розвідки знищили російський морський безекіпажний катер.

Про це ВМС розповіли в Telegram.

Російську ціль виявили підрозділи ГУР. Після цього до її знищення залучили український морський безекіпажний катер Sargan 3000.

За даними ВМС, український катер оснащений автоматичною туреллю RWS "Protector" калібру 12,7 мм. Саме за допомогою цього озброєння Sargan 3000 знищив російський морський безекіпажний катер.

У Військово-Морських Силах зазначили, що це перший в історії випадок бою між морськими безекіпажними катерами.