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На Житомирщині дві людини загинули через російський обстріл

Трагедія сталася у Звягелі.

На Житомирщині дві людини загинули через російський обстріл
траур

12 вересня Росія знову атакувала Звягель на Житомирщині, і вбила двох людей.

Як повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, вночі під російський обстріл потрапило підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку - автозаправна станція у Звягелі та дві АЗС у Коростені. Обійшлося без жертв. 

«Разом з тим, близько години тому було уражено продуктовий магазин знову ж таки в Звягелі де 2 людини загинули. Я закликаю не нехтувати правилами безпеки. Під час повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях», - наголосив Бунечко.

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