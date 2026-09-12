На Житомирщині дві людини загинули через російський обстріл

12 вересня Росія знову атакувала Звягель на Житомирщині, і вбила двох людей.

Як повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, вночі під російський обстріл потрапило підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку - автозаправна станція у Звягелі та дві АЗС у Коростені. Обійшлося без жертв.

«Разом з тим, близько години тому було уражено продуктовий магазин знову ж таки в Звягелі де 2 людини загинули. Я закликаю не нехтувати правилами безпеки. Під час повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях», - наголосив Бунечко.