Дрони СБУ уразили виробництво FPV-дронів та склади БпЛА під Таганрогом

Під час операції також уражено "Панцирь-С2", РЛС П-18 та резервуар із паливно-мастильними матеріалами.

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Служба безпеки України спільно із Силами оборони вночі 12 вересня уразила низку військових об’єктів РФ у районі Таганрога Ростовської області. Серед них виробництво FPV-дронів та два склади зберігання БпЛА.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У ніч на 12 вересня безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ атакували об’єкти російського військового призначення в районі Таганрога.

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За даними СБУ, уражено:

два склади зберігання БпЛА;

об’єкт виробництва FPV-дронів;

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2";

резервуар із пально-мастильними матеріалами;

радіолокаційну станцію П-18 "Терек".

На всіх уражених об’єктах зафіксували пожежі.

У СБУ зазначили, що знищення виробничих і складських потужностей російських безпілотників має зменшити можливості армії РФ використовувати БпЛА та FPV-дрони для ударів по Україні.

У Службі безпеки наголосили, що операція стала відповіддю на масовані атаки Росії, під час яких російські війська застосовують ударні безпілотники проти України та цивільної інфраструктури.