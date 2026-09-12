Дрони СБУ уразили виробництво FPV-дронів та склади БпЛА під Таганрогом

Служба безпеки України спільно із Силами оборони вночі 12 вересня уразила низку військових об’єктів РФ у районі Таганрога Ростовської області. Серед них виробництво FPV-дронів та два склади зберігання БпЛА.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
У ніч на 12 вересня безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ атакували об’єкти російського військового призначення в районі Таганрога.
За даними СБУ, уражено:
- два склади зберігання БпЛА;
- об’єкт виробництва FPV-дронів;
- зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2";
- резервуар із пально-мастильними матеріалами;
- радіолокаційну станцію П-18 "Терек".
На всіх уражених об’єктах зафіксували пожежі.
У СБУ зазначили, що знищення виробничих і складських потужностей російських безпілотників має зменшити можливості армії РФ використовувати БпЛА та FPV-дрони для ударів по Україні.
У Службі безпеки наголосили, що операція стала відповіддю на масовані атаки Росії, під час яких російські війська застосовують ударні безпілотники проти України та цивільної інфраструктури.
- OSINT-аналітики Astra уранці повідомляли, що дрони могли атакувати аеродром у російському Таганрозі.