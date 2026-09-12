Головне за ніч та ранок суботи, 12 вересня: атака на Одесу, удари по Запоріжжю та Дніпропетровщині, майже 240 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 237 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, влучання в залізничну інфраструктуру на Полтавщині, саміт БРІКС у Нью-Делі .

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Росіяни вночі атакували безпілотниками Запоріжжя, у приватному секторі було зафіксовано влучання у житловий будинок.

За інформацією від співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, на місці атаки виникла пожежа. Рятувальники дістали з-під завалів трьох осіб. Постраждалих передали лікарям, проте згодом стало відомо про те, що двоє людей померли: 64-річна жінка та 37-річний чоловік. Поранень дістала 59-річна жінка.

Росіяни вночі обстрілювали міста Дніпропетровської області балістичними ракетами. Вибухи лунали в обласному центрі та в Кривому Розі.

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За повідомленням очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, у Дніпрі сталася пожежа на промисловому підприємстві, попередньо минулося без постраждалих.

Натомість у Кривому Розі влада міста повідомляла про обстріл балістикою з різних напрямків. Там також ціллю ворога було промислове підприємство. Одна людина загинула, дві поранені.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень.

Ворог продовжує тиснути на Покровському (29 атак) та Костянтинівському (22 атаки) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника, вісім пунктів управління та точок запуску БпЛА, сім артилерійських систем та позицій артилерії окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1500 окупантів і десятки одиниць техніки РФ. Станом на 12 вересня загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 505 380 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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Унаслідок нічної атаки РФ на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Відомо про 17 травмованих, їх госпіталізували.

Станом на 11 годину на Одещині внаслідок ворожої атаки постраждали 35 людей, серед них пʼятимісячне немовля. Надзвичайники врятували 13 осіб, зокрема двох дітей - п’ятимісячне немовля та 17-річного юнака.

Ще двоє людей не виходять на звʼязок, пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці атаки працюють відповідні служби. Для допомоги мешканцям також розгорнули оперативні штаби.

Вранці російський безпілотник влучив у залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області. За попередніми даними, люди не постраждали, рух потягів не затримується.

Унаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено залізничну інфраструктуру.

У ніч на 12 вересня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, керовані авіаційні ракети й 129 ударних безпілотників. Основним напрямком удару стала Одещина.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із території Воронезької, Ростовської областей РФ та тимчасово окупованого Криму.

Також ворог запустив:

8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря;

6 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем;

129 ударних БпЛА, серед яких Shahed, S8000 «Бандероль» та дрони-імітатори «Пародія».

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Станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 110 повітряних цілей, зокрема:

6 крилатих ракет «Калібр»;

1 безпілотник S8000 «Бандероль»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

101 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав Путіна розпочати переговори щодо припинення війни в Україні, пише dpa.

Зустріч відбулася у Нью-Делі напередодні саміту БРІКС, який розпочнеться 12 вересня.

"Діалог і дипломатія – це правильний шлях вирішення конфліктів", – сказав Моді Путіну, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії. Він зазначив, що Індія готова підтримувати мирні зусилля.

Індія є основним покупцем російської нафти та зерна. Країна постраждала від труднощів у судноплавстві на Чорному морі, спричинених російськими та українськими ударами, а індійські моряки стали жертвами атак дронів.

Як зазначає видання, Моді посилив свою риторику щодо війни в Україні на зустрічі в Киргизстані наприкінці серпня, закликаючи Путіна припинити бойові дії перед камерами.

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