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Сили оборони знищили ще 1500 окупантів і десятки одиниць техніки РФ

Втрати РФ перевищили 1,5 млн російських солдатів.

Сили оборони знищили ще 1500 окупантів і десятки одиниць техніки РФ
Фото: скрин відео

Станом на 12 вересня загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 505 380 військових. За добу ліквідовано ще 1500 окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.26 склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 505 380 (+1 500) осіб 
  • танків – 12 342 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 322 (+10) од.
  • артилерійських систем – 49 601 (+85) од.
  • РСЗВ – 2 115 (+6) од.
  • засоби ППО – 1 633 (+11) од.
  • літаків – 442 (+1 підтверджено за попередній період) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 586 (+13) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045) од.
  • крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
  • кораблі – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 147 849 (+638) од.
  • спеціальна техніка – 4 676 (+10) од.

Дані уточнюються.

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