Сили оборони знищили ще 1500 окупантів і десятки одиниць техніки РФ

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Станом на 12 вересня загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 505 380 військових. За добу ліквідовано ще 1500 окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.26 склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1 505 380 (+1 500) осіб

танків – 12 342 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 322 (+10) од.

артилерійських систем – 49 601 (+85) од.

РСЗВ – 2 115 (+6) од.

засоби ППО – 1 633 (+11) од.

літаків – 442 (+1 підтверджено за попередній період) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 586 (+13) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045) од.

крилаті ракети – 5 103 (+0) од.

кораблі – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 147 849 (+638) од.

спеціальна техніка – 4 676 (+10) од.

Дані уточнюються.