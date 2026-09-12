Сили оборони знищили ще 1500 окупантів і десятки одиниць техніки РФ

Станом на 12 вересня загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 505 380 військових. За добу ліквідовано ще 1500 окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 505 380 (+1 500) осіб
- танків – 12 342 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 322 (+10) од.
- артилерійських систем – 49 601 (+85) од.
- РСЗВ – 2 115 (+6) од.
- засоби ППО – 1 633 (+11) од.
- літаків – 442 (+1 підтверджено за попередній період) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 586 (+13) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045) од.
- крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
- кораблі – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 147 849 (+638) од.
- спеціальна техніка – 4 676 (+10) од.
Дані уточнюються.