Бойові дії на Донеччині, 207 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Магучіх – переможниця Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики. Яким запам’ятається 1661-й день повномасштабної війни.

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Росія готується взимку завдавати ударів по українській енергетичній системі, і у відповідь на блекаути Україна намагатиметься «відповісти достойно», заявив президент Володимир Зеленський на конференції YES, пише LB.ua.

Водночас, за його словами, альтернативою завжди залишаються перемовини. «Переговорний процес повинен стосуватись закінчення війни», — наголосив Зеленський.

Він додав, що якщо Росія не готова одразу завершити війну, рух до миру може відбуватися поступово — зокрема через розблокування Чорного моря та досягнення «енергетичного перемир’я», за якого жодна зі сторін не завдає ударів по енергетичній інфраструктурі супротивника.

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Інші заяви глави держави – в наших новинах.

Російська армія під час атак реактивними дронами на Київ пошкодила будівлю компанії «Київстар». Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ворожа ескалація реактивними «шахедами» поступово стає все більш терористичною. Впродовж дня росіяни цілеспрямовано бʼють по заправках у Києві.

«Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії "Київстар". І від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині», – сказав президент.

Він закликав максимально приділити увагу прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 вересня на фронті від початку доби відбулося 207 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулось на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 вересня – в новині.

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Російські окупанти зранку атакували дроном комунальників у Корабельному районі Херсона. Пошкоджена техніка, люди не постраждали, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Близько 11:40 в тому ж районі російські окупанти атакували дроном автомобіль швидкої допомоги. Безпілотник влучив у дах автівки, коли медики прямували на виклик до пацієнта. 61-річний лікар, 49-річний парамедик та 63-річний екстрений медичний технік дістали вибухові травми та контузії.

О 13:30 російський дрон влучив у автобус, який обслуговує один із маршрутів КП "Херсонкомунтранссервіс". Внаслідок атаки транспорт зазнав пошкоджень. Водій та пасажири не постраждали.

Підрозділ "Арсенал" самохідного артилерійського дивізіону Окремої президентської бригади, який виконує бойові завдання на Харківському напрямку, оголосив збір 450 тисяч гривень на придбання та підготовку повнопривідного пікапа.

Збір триває вже кілька тижнів. За цей час спільними зусиллями вдалося зібрати 130 тисяч гривень.

Автомобіль необхідний військовим для підвозу боєкомплекту, забезпечення роботи підрозділу на позиціях, а також евакуації та ротації військовослужбовців.

В "Арсеналі" зазначають, що через постійні обстріли логістика на передових позиціях стає дедалі складнішою.

"Попри те, що зараз усім непросто і зборів дуже багато, цей автомобіль реально потрібен хлопцям для виконання важливих бойових завдань", – зазначають у підрозділі.

Військові закликають долучитися до збору, допомогти закрити банку та поширити інформацію про нього.

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Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/4tRpvoKpxe

Будь-яка допомога важлива!

Вищий антикорсуд призначив підозрюваному в справі «Феміда» народному депутату Вадиму Столару запобіжний захід у вигляді 300 мільйонів гривень.

Слідство встановило причетність Столара до створення злочинної організації та рейдерського захоплення восени 2025 року двох підприємств, вартість активів яких сукупно становила 248 млн грн, і готування навесні 2026 року до заволодіння об’єктами нерухомості в м. Києві загальною вартістю понад 207 млн грн, яке не було доведено до кінця.

Докладніше – в новині.

Народного депутата Олександра Юрченка ВАКС визнав винним у вимаганні та отриманні хабаря за лобіювання законодавчих змін.

Суд призначив нардепу 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.

За статтею про підбурення до надання неправомірної вигоди нардепа звільнили від покарання, оскільки закінчилися строки давності.

Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики у змаганнях зі стрибків у висоту. Перемогу українка виборола на висоті 1.99 м.

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Окрім Ярослави Магучіх, участь у змаганнях взяли ще дві українки: Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Подробиці – в новині.

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