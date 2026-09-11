Зеленський розповів про можливий покроковий шлях до завершення війни

Росія готується взимку завдавати ударів по українській енергетичній системі, і у відповідь на блекаути Україна намагатиметься «відповісти достойно», заявив президент Володимир Зеленський на конференції YES, пише LB.ua.

Водночас, за його словами, альтернативою завжди залишаються перемовини. «Переговорний процес повинен стосуватись закінчення війни», — наголосив Зеленський.

Він додав, що якщо Росія не готова одразу завершити війну, рух до миру може відбуватися поступово — зокрема через розблокування Чорного моря та досягнення «енергетичного перемир’я», за якого жодна зі сторін не завдає ударів по енергетичній інфраструктурі супротивника.

Переговори з РФ. Що відомо

Тристоронні перемовини України, США і Росії зупинилися після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану в лютому цього року. Поки що Україна і Росія мали лише двосторонні зустрічі з представниками США.

6 вересня перемовиник Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше приїхали до Києва. Візит вони здійснили після відвідування Москви. США і Україна сподіваються на відновлення зустрічей у тристоронньому форматі, але конкретні дати поки не озвучували.