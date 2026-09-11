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Зеленський розповів про можливий покроковий шлях до завершення війни

РФ готується взимку завдавати ударів по українській енергетичній системі.

Зеленський розповів про можливий покроковий шлях до завершення війни
Президент Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Росія готується взимку завдавати ударів по українській енергетичній системі, і у відповідь на блекаути Україна намагатиметься «відповісти достойно», заявив президент Володимир Зеленський на конференції YES, пише LB.ua.

Водночас, за його словами, альтернативою завжди залишаються перемовини. «Переговорний процес повинен стосуватись закінчення війни», — наголосив Зеленський. 

Він додав, що якщо Росія не готова одразу завершити війну, рух до миру може відбуватися поступово — зокрема через розблокування Чорного моря та досягнення «енергетичного перемир’я», за якого жодна зі сторін не завдає ударів по енергетичній інфраструктурі супротивника.

Переговори з РФ. Що відомо

  • Тристоронні перемовини України, США і Росії зупинилися після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану в лютому цього року. Поки що Україна і Росія мали лише двосторонні зустрічі з представниками США.
  • 6 вересня перемовиник Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше приїхали до Києва. Візит вони здійснили після відвідування Москви. США і Україна сподіваються на відновлення зустрічей у тристоронньому форматі, але конкретні дати поки не озвучували.
  • Під час минулорічних і цьогорічних переговорів сторони напрацьовували план завершення війни. Консенсусу не вдалося досягнути в питанні територій. Росія вимагає виведення військ України з усього Донбасу. Штати пропонують створити там вільну економічну зону, але незрозуміло, під чиїм управлінням і де гарантії, що Росія не захопить решту території. Київ категорично проти будь-яких поступок територією і виведення армії. 
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