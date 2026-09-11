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Росіяни поранили цивільну у Микільському на Херсонщині

Через влучання БпЛА постраждала 56-річна місцева жителька.

Росіяни поранили цивільну у Микільському на Херсонщині
наслідки атаки РФ
Фото: Херсонська ОВА

Російський дрон атакував Микільське Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки постраждала цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:30 росіяни атакували з безпілотника Микільське Дар’ївської громади. Через влучання БпЛА постраждала 56-річна місцева жителька. У жінки - вибухова травма, а також осколкові поранення тулуба і ніг", – ідеться у повідомленні.

Наразі медики проводять дообстеження та надають потерпілій необхідну допомогу.

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