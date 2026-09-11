Росіяни поранили цивільну у Микільському на Херсонщині

Російський дрон атакував Микільське Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки постраждала цивільна.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 14:30 росіяни атакували з безпілотника Микільське Дар’ївської громади. Через влучання БпЛА постраждала 56-річна місцева жителька. У жінки - вибухова травма, а також осколкові поранення тулуба і ніг", – ідеться у повідомленні.
Наразі медики проводять дообстеження та надають потерпілій необхідну допомогу.
- Сім людей дістали травм внаслідок російських обстрілів Херсонщини. Серед постраждалих – троє працівників екстреної медичної допомоги та лікарка обласної лікарні.