Росіяни поранили цивільну у Микільському на Херсонщині

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Російський дрон атакував Микільське Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки постраждала цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:30 росіяни атакували з безпілотника Микільське Дар’ївської громади. Через влучання БпЛА постраждала 56-річна місцева жителька. У жінки - вибухова травма, а також осколкові поранення тулуба і ніг", – ідеться у повідомленні.

Наразі медики проводять дообстеження та надають потерпілій необхідну допомогу.