Опитування: 31% українських біженців у Польщі зіткнулися з дискримінацією

Упродовж останнього року 31% українських біженців у Польщі стикалися з дискримінацією через національну або етнічну належність, а 22% відчули упередження через використання української мови.

Про це свідчать результати опитування групи «Рейтинг».

Про негативне ставлення до себе через російську мову повідомили 6% опитаних, через вік — 5%, через стать — 3%. Попри це, майже половина респондентів не зазнала жодних проявів дискримінації за цими ознаками.

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За результатами дослідження, 51% респондентів планують повернутися в Україну, однак більшість із них відкладають цей крок до завершення бойових дій. Вже найближчим часом готові приїхати 8% опитаних, а 43% зроблять це після війни. Натомість 26% українців взагалі не планують повернення, а 23% ще не визначилися із відповіддю. Ключовою умовою для повернення 71% опитаних назвали безпеку та стабільність в Україні.

Українські біженці переважно позитивно або нейтрально ставляться до місцевого населення: 50% оцінюють своє ставлення як тепле, а 44% — як нейтральне. Водночас ставлення поляків до себе біженці сприймають стриманіше, адже лише 30% вважають його теплим, 46% — нейтральним, а 22% відчувають холодне ставлення.

Найближче коло спілкування у 45% опитаних складається здебільшого з співвітчизників, у 34% — з українців та місцевих жителів, лише 8% спілкуються переважно з поляками, а 13% взагалі не мають близького оточення.

Наразі 73% українських біженців у Польщі мають роботу, причому серед працевлаштованих 87% працюють безпосередньо в країні перебування, 4% — дистанційно в Україні, а 5% — у декількох країнах одразу.