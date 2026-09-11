Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ГоловнаСуспільствоЖиття

Опитування: 31% українських біженців у Польщі зіткнулися з дискримінацією

22% опитаних відчули упередження через використання української мови. 

Опитування: 31% українських біженців у Польщі зіткнулися з дискримінацією
українські біженці у Польщі
Фото: EPA/UPG

Упродовж останнього року 31% українських біженців у Польщі стикалися з дискримінацією через національну або етнічну належність, а 22% відчули упередження через використання української мови. 

Про це свідчать результати опитування групи «Рейтинг».

Про негативне ставлення до себе через російську мову повідомили 6% опитаних, через вік — 5%, через стать — 3%. Попри це, майже половина респондентів не зазнала жодних проявів дискримінації за цими ознаками.

Реклама

За результатами дослідження, 51% респондентів планують повернутися в Україну, однак більшість із них відкладають цей крок до завершення бойових дій. Вже найближчим часом готові приїхати 8% опитаних, а 43% зроблять це після війни. Натомість 26% українців взагалі не планують повернення, а 23% ще не визначилися із відповіддю. Ключовою умовою для повернення 71% опитаних назвали безпеку та стабільність в Україні.

Українські біженці переважно позитивно або нейтрально ставляться до місцевого населення: 50% оцінюють своє ставлення як тепле, а 44% — як нейтральне. Водночас ставлення поляків до себе біженці сприймають стриманіше, адже лише 30% вважають його теплим, 46% — нейтральним, а 22% відчувають холодне ставлення. 

Найближче коло спілкування у 45% опитаних складається здебільшого з співвітчизників, у 34% — з українців та місцевих жителів, лише 8% спілкуються переважно з поляками, а 13% взагалі не мають близького оточення.

Наразі 73% українських біженців у Польщі мають роботу, причому серед працевлаштованих 87% працюють безпосередньо в країні перебування, 4% — дистанційно в Україні, а 5% — у декількох країнах одразу. 

  • У Польщі частішають напади на громадян України за національною ознакою. Зробила свій внесок у ситуацію і антиукраїнська риторика влади в питанні Волинської трагедії.
  • Нещодавно у польському Радомі восьмеро чоловіків напали на трьох 20-річних українців. Перед побиттям один із нападників розпитував їх про походження і почав говорити про Волинську трагедію.
  • Раніше на двох українських підлітків напали через мову. Брат і сестра зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською. 
  • Також поліція затримала громадянок Польщі, які напали на чоловіків, вважаючи їх українцями. Інцидент стався у Познані біля закладу харчування. 
  • Тож біженці з України, які після початку повномасштабного вторгнення РФ масово шукали прихистку в Польщі, останнім часом усе частіше залишають країну. За даними Євростату, новим місцем для життя українці обирають Німеччину та інші держави ЄС.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies