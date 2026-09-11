Опитування: 31% українських біженців у Польщі зіткнулися з дискримінацією

Упродовж останнього року 31% українських біженців у Польщі стикалися з дискримінацією через національну або етнічну належність, а 22% відчули упередження через використання української мови.
Про це свідчать результати опитування групи «Рейтинг».
Про негативне ставлення до себе через російську мову повідомили 6% опитаних, через вік — 5%, через стать — 3%. Попри це, майже половина респондентів не зазнала жодних проявів дискримінації за цими ознаками.
За результатами дослідження, 51% респондентів планують повернутися в Україну, однак більшість із них відкладають цей крок до завершення бойових дій. Вже найближчим часом готові приїхати 8% опитаних, а 43% зроблять це після війни. Натомість 26% українців взагалі не планують повернення, а 23% ще не визначилися із відповіддю. Ключовою умовою для повернення 71% опитаних назвали безпеку та стабільність в Україні.
Українські біженці переважно позитивно або нейтрально ставляться до місцевого населення: 50% оцінюють своє ставлення як тепле, а 44% — як нейтральне. Водночас ставлення поляків до себе біженці сприймають стриманіше, адже лише 30% вважають його теплим, 46% — нейтральним, а 22% відчувають холодне ставлення.
Найближче коло спілкування у 45% опитаних складається здебільшого з співвітчизників, у 34% — з українців та місцевих жителів, лише 8% спілкуються переважно з поляками, а 13% взагалі не мають близького оточення.
Наразі 73% українських біженців у Польщі мають роботу, причому серед працевлаштованих 87% працюють безпосередньо в країні перебування, 4% — дистанційно в Україні, а 5% — у декількох країнах одразу.
- У Польщі частішають напади на громадян України за національною ознакою. Зробила свій внесок у ситуацію і антиукраїнська риторика влади в питанні Волинської трагедії.
- Нещодавно у польському Радомі восьмеро чоловіків напали на трьох 20-річних українців. Перед побиттям один із нападників розпитував їх про походження і почав говорити про Волинську трагедію.
- Раніше на двох українських підлітків напали через мову. Брат і сестра зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською.
- Також поліція затримала громадянок Польщі, які напали на чоловіків, вважаючи їх українцями. Інцидент стався у Познані біля закладу харчування.
- Тож біженці з України, які після початку повномасштабного вторгнення РФ масово шукали прихистку в Польщі, останнім часом усе частіше залишають країну. За даними Євростату, новим місцем для життя українці обирають Німеччину та інші держави ЄС.