Поліція затримала громадянок Польщі, які напали на чоловіків, вважаючи їх українцями

Поліція Познані затримала обох учасниць нападу на чоловіків, яких жінки вважали українцями.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський, спочатку правоохоронці затримали одну з фігуранток та встановили особу її спільниці. Згодом стало відомо, що поліцейські затримали і другу учасницю інциденту.
Очільник МВС наголосив на принциповій позиції правоохоронних органів і підкреслив, що в країні буде нульова толерантність до будь-яких проявів агресії й ненависті.
- Інцидент стався в ніч на 13 серпня біля закладу харчування. На відео, яке потрапило в соцмережі, видно, як одна з жінок ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю і б'є по голові. Після цього друга жінка підбігає і нападає на іншого чоловіка.
- Також на відео чути висловлювання, з яких можна припустити, що нападниці вважали чоловіків українцями. Утім у поліції не підтвердили громадянство.
- Останнім часом напади на громадян України у Польщі почастішали. Так, у Кракові чоловік напав на українку, яка виходила з магазину. Також він накинувся на громадянина України, який знімав інцидент на відео. Згодом сам нападник прийшов до поліції.
- У Гданську на території дачного масиву нетверезий поляк напав на людей через вигаданий привід. Спочатку він ображав перехожого, акцент якого йому не сподобався, а потім накинувся на батька та сина, бо вважав їх українцями.
- Поліцейські Ґдині затримали громадянина Польщі, який скоїв напад на українку. Чоловік двічі вдарив жінку дерев’яною палицею для ходьби в потилицю, після чого втік із місця події.