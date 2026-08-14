Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
ГоловнаСвіт

Поліція затримала громадянок Польщі, які напали на чоловіків, вважаючи їх українцями

Глава польського МВС запевнив, що в країні буде нульова толерантність до будь-яких проявів агресії й ненависті.

Поліція затримала громадянок Польщі, які напали на чоловіків, вважаючи їх українцями
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

Поліція Познані затримала обох учасниць нападу на чоловіків, яких жінки вважали українцями.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський, спочатку правоохоронці затримали одну з фігуранток та встановили особу її спільниці. Згодом стало відомо, що поліцейські затримали і другу учасницю інциденту.

Очільник МВС наголосив на принциповій позиції правоохоронних органів і підкреслив, що в країні буде нульова толерантність до будь-яких проявів агресії й ненависті.

  • Інцидент стався в ніч на 13 серпня біля закладу харчування. На відео, яке потрапило в соцмережі, видно, як одна з жінок ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю і б'є по голові. Після цього друга жінка підбігає і нападає на  іншого чоловіка. 
  • Також на відео чути висловлювання, з яких можна припустити, що нападниці вважали чоловіків українцями. Утім у поліції не підтвердили громадянство.
  • Останнім часом напади на громадян України у Польщі почастішали. Так, у Кракові чоловік напав на українку, яка виходила з магазину. Також він накинувся на громадянина України, який знімав інцидент на відео. Згодом сам нападник прийшов до поліції.
  • У Гданську на території дачного масиву нетверезий поляк напав на людей через вигаданий привід. Спочатку він ображав перехожого, акцент якого йому не сподобався, а потім накинувся на батька та сина, бо вважав їх українцями.
  • Поліцейські Ґдині затримали громадянина Польщі, який скоїв напад на українку. Чоловік двічі вдарив жінку дерев’яною палицею для ходьби в потилицю, після чого втік із місця події.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies