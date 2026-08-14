Поліція затримала громадянок Польщі, які напали на чоловіків, вважаючи їх українцями

Глава польського МВС запевнив, що в країні буде нульова толерантність до будь-яких проявів агресії й ненависті.

Поліція Познані затримала обох учасниць нападу на чоловіків, яких жінки вважали українцями.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський, спочатку правоохоронці затримали одну з фігуранток та встановили особу її спільниці. Згодом стало відомо, що поліцейські затримали і другу учасницю інциденту.

Очільник МВС наголосив на принциповій позиції правоохоронних органів і підкреслив, що в країні буде нульова толерантність до будь-яких проявів агресії й ненависті.