США погрожують Ірану посиленням економічної ізоляції через нові атаки в Ормузькій протоці

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Судноплавство через Ормузьку протоку майже зупинилося після чергових атак на кораблі.

США через це погрожують Ірану новими економічними санкціями і заявляють про готовність безстроково утримувати морську блокаду країни, передає Reuters.

Ситуація загострилася після того, як невідомі атакували два судна Національної нафтової компанії Абу-Дабі. Влада ОАЕ звинуватила в нападі Іран. Через ризики кількість кораблів у протоці скоротилася до поодиноких, тоді як до початку військово-морського протистояння щодня через цей маршрут проходило понад 130 суден.

Переговори щодо відновлення безпечного судноплавства зайшли в глухий кут. Іран вимагає повного скасування санкцій і розблокування своїх фінансових активів, погрожуючи блокувати рух суден із «ворожих» країн.

У відповідь Міністерство фінансів США анонсувало нові заходи економічного тиску на Тегеран, а Пентагон підтвердив спроможність американського флоту тривалий час забезпечувати блокаду іранських портів.

Конфлікт уже спричинив зростання світових цін на нафту і змусив азійські країни шукати альтернативні джерела постачання сировини.

Нещодавно Іран заявив, що дуже близький до укладення угоди з Оманом щодо нового маршруту морського транзиту в Ормузькій протоці.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомляв, що переговорники вже завершують узгодження тимчасових смуг для суден, які заходять у Перську затоку й виходять із неї.

Як відомо, під час ескалації бойових дій і протистояння зі США та Ізраїлем Іран почав використовувати Ормузьку протоки як один із ключових важелів геополітичного тиску.

Країна спробувала встановити повний контроль над протокою і навіть стягувати плату. У відповідь США теж почали погрожувати блокуванням руху суден цим водним шляхом.