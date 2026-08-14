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США погрожують Ірану посиленням економічної ізоляції через нові атаки в Ормузькій протоці

Переговори щодо відновлення безпечного судноплавства зайшли в глухий кут.

США погрожують Ірану посиленням економічної ізоляції через нові атаки в Ормузькій протоці
Ормузька протока
Фото: ТСН

Судноплавство через Ормузьку протоку майже зупинилося після чергових атак на кораблі. 

США через це погрожують Ірану новими економічними санкціями і заявляють про готовність безстроково утримувати морську блокаду країни, передає Reuters.

Ситуація загострилася після того, як невідомі атакували два судна Національної нафтової компанії Абу-Дабі. Влада ОАЕ звинуватила в нападі Іран. Через ризики кількість кораблів у протоці скоротилася до поодиноких, тоді як до початку військово-морського протистояння щодня через цей маршрут проходило понад 130 суден.

Переговори щодо відновлення безпечного судноплавства зайшли в глухий кут. Іран вимагає повного скасування санкцій і розблокування своїх фінансових активів, погрожуючи блокувати рух суден із «ворожих» країн.

У відповідь Міністерство фінансів США анонсувало нові заходи економічного тиску на Тегеран, а Пентагон підтвердив спроможність американського флоту тривалий час забезпечувати блокаду іранських портів. 

Конфлікт уже спричинив зростання світових цін на нафту і змусив азійські країни шукати альтернативні джерела постачання сировини.

  • Нещодавно Іран заявив, що дуже близький до укладення угоди з Оманом щодо нового маршруту морського транзиту в Ормузькій протоці.
  • Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомляв, що переговорники вже завершують узгодження тимчасових смуг для суден, які заходять у Перську затоку й виходять із неї.
  • Як відомо, під час ескалації бойових дій і протистояння зі США та Ізраїлем Іран почав використовувати Ормузьку протоки як один із ключових важелів геополітичного тиску.
  • Країна спробувала встановити повний контроль над протокою і навіть стягувати плату. У відповідь США теж почали погрожувати блокуванням руху суден цим водним шляхом.
  • Також Іран вдався до мінування Ормузької протоки, після чого США розпочали операцію зі знищення кораблів-мінерів.
  • Переговори між воюючими державами наразі зайшли в глухий кут, а рух суден протокою фактично паралізований. Це негативно вплинуло на нафтовий ринок.
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