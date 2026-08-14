Іран пригрозив продовжувати війну до завершення президентського терміну Трампа

Щоб будь-яка наступна адміністрація "бачила, що напад матиме свої тривалі наслідки".

Старший радник командира Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Нагді заявив, що Іран здатен продовжувати війну зі Сполученими Штатами ще упродовж понад двох років до завершення президентської каденції Дональда Трампа.

Як пише The Independent, тривалі бойові дії, на думку Тегерана, слугуватимуть застереженням для будь-якої наступної адміністрації у Вашингтоні, що "агресія проти Ірану має великі наслідки". Режим прагне домогтися "ситуації, в якій ворог більше ніколи не наважиться напасти".

Агресивні заяви зі столиці Ірану пролунали на тлі чергового загострення ситуації довкола Ормузької протоки. Президент Трамп наполягає на тому, що США контролюють важливу морську артерію - натомість статистика руху суден є найгіршою за останні три місяці. За день протоку долають менше 15 кораблів - це зниження на понад 90% відносно довоєнної інтенсивності.