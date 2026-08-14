В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСвіт

Іран пригрозив продовжувати війну до завершення президентського терміну Трампа

Щоб будь-яка наступна адміністрація "бачила, що напад матиме свої тривалі наслідки".

Іран пригрозив продовжувати війну до завершення президентського терміну Трампа
Війна США та Ірану
Фото: U.S. Central Command у X

Старший радник командира Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Нагді заявив, що Іран здатен продовжувати війну зі Сполученими Штатами ще упродовж понад двох років до завершення президентської каденції Дональда Трампа.

Як пише The Independent, тривалі бойові дії, на думку Тегерана, слугуватимуть застереженням для будь-якої наступної адміністрації у Вашингтоні, що "агресія проти Ірану має великі наслідки". Режим прагне домогтися "ситуації, в якій ворог більше ніколи не наважиться напасти".

Агресивні заяви зі столиці Ірану пролунали на тлі чергового загострення ситуації довкола Ормузької протоки. Президент Трамп наполягає на тому, що США контролюють важливу морську артерію - натомість статистика руху суден є найгіршою за останні три місяці. За день протоку долають менше 15 кораблів - це зниження на понад 90% відносно довоєнної інтенсивності. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies