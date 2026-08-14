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В Білорусі навчатимуть школярів керувати дронами

Безпілотники і тактична медицина внесені до нової програми білоруських десятикласників.

В Білорусі навчатимуть школярів керувати дронами
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Білорусі навчатимуть старшокласників керувати дронами. Безпілотні літальні апарати і тактична медицина внесені до нової програми для десятикласників. Їх вивчатимуть на уроках «допризовної і медичної підготовки».

Про це пише Радіо Свобода.

Школярі не лише вчитимуть теорію, а й опановуватимуть навички на практиці. В білоруському міносвіти заявили про збільшення кількості практичних годин медичної підготовки для дівчат та керування безпілотниками - для хлопців. Для цього навіть співпрацюють з військовою частиною.

Після 2020 року в Білорусі посилюється процес мілітаризації освіти. Цього року обов’язковими стали 10-денні навчально-польові збори для десятикласників. 

У дитячих садках відкриваються групи «військово-патріотичної» спрямованості, а в школах і коледжах – «військово-патріотичні» клуби.

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