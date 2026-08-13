СЗРУ: Росія посилює створення "тіньового" флоту для перевезення СПГ

РФ скуповує на вторинному ринку старі газовози, які світові судноплавні компанії вже виводять з експлуатації.

Росія посилює створення «тіньового флоту» для перевезення скрапленого природного газу, готуючись до повної заборони Євросоюзу на імпорт російського СПГ, яка набуде чинності з 1 січня 2027 року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

РФ скуповує на вторинному ринку старі газовози та вводить в експлуатацію перші судна власного виробництва.

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Понад 65% російського виробництва СПГ припадає на проєкти «Новатэка» – «Ямал СПГ» та підсанкційний «Арктик СПГ-2», ще близько 30% дає «Сахалин-2» від «Газпрому». Основним покупцем продукції «Арктик СПГ-2» залишається Китай: за оцінками експертів, вантажі перевозять 11 суден середнім віком близько десяти років.

"На відміну від нафтового «тіньового флоту», що налічує понад тисячу суден, аналог для СПГ будувати значно складніше через високу технологічність кріогенних газовозів, здатних утримувати газ у рідкому стані за температури близько –162 °C", - йдеться в звіті розвідки.

Там зазначили, що будівництво одного сучасного танкера коштує до 300 млн доларів, тому Росія натомість скуповує судна віком понад 19 років, які світові судноплавні компанії вже виводять з експлуатації.

За останні півроку флот поповнили щонайменше вісім уживаних газовозів і два нові судна. Більшість оформлена на пов’язані з Росією компанії з Дубая, Гонконгу та Сінгапуру. Загалом у 2026 році чисельність «тіньового флоту» СПГ-танкерів зросла до 25 одиниць – серед ідентифікованих суден Kosmos, Orion, Merkuriy, Luch, Arctic Express, Avacha, Chaivo, а також нові Aleksey Kosygin і Konstantin Posiet.

В СЗРУ заявили, що «тіньовий флот» дозволить Росії лише частково пом’якшити наслідки заборони ЄС. Повноцінно перенаправити поставки до Азії завадять брак придатних суден, сезонність арктичної навігації та дефіцит газовозів льодового класу.

Після введення повноцінного ембарго «Новатэк» ризикує накопичити нереалізовану продукцію, скоротити виробництво або продати СПГ зі значними знижками, – але це лише зміцнить переговорні позиції Китаю та інших азійських покупців.