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У Німеччині зупинили залізничний рух через підозру про мінування колій

Через загрозу вибуху залізничний рух у цьому районі повністю зупинили, а з кількох навколишніх будинків запобіжно евакуювали мешканців.

У Німеччині зупинили залізничний рух через підозру про мінування колій
поліція на німецькій залізниці, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У баварському місті Тройхтлінген поліція досліджує підозрілий предмет, який технік виявив у залізничній колії на в'їзді до вокзалу. 

Через загрозу вибуху залізничний рух у цьому районі повністю зупинили, а з кількох навколишніх будинків запобіжно евакуювали мешканців, передає Spiegel.

Спеціалісти вже зробили рентгенівський знімок знахідки і продовжують його аналіз, бо підозру щодо наявності вибухівки поки не спростували. Поліція закликає людей оминати небезпечну зону.

Через інцидент припинили рух кількох регіональних потягів. Вони завершують свої маршрути на попередніх станціях, а для пасажирів організували компенсаційні автобуси і таксі. Водночас поїзди далекого сполучення пустили в обхід через Інгольштадт, швидкісні рейси між Мюнхеном і Нюрнбергом курсують без змін.

  • У червні німецька залізниця зазнала повної зупинки руху всіх потягів через відмову системи внутрішнього зв'язку для забезпечення критично важливих контактів між машиністами та диспетчерами.
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