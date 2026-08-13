На Трампа подали до суду через платний ранній доступ до дописів у Truth Social

Позивачі вважають, що послуга вартістю 100 тисяч доларів на місяць порушує Першу поправку до Конституції США, яка гарантує рівний доступ до заяв президента.

Видання The Intercept та правозахисний фонд “Freedom of the Press Foundation” подали до суду на президента США Дональда Трампа через платну підписку на ранній доступ до його дописів у соцмережі Truth Social.

Про це повідомляє Politico.

Ця функція стала доступна на початку серпня.

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Позов подали до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка, у ньому йдеться, що нововведення є корупційним та неконституційним.

У позові вказано, що послуга вартістю 100 тисяч доларів на місяць порушує Першу поправку до Конституції США, яка гарантує рівний доступ до заяв президента.

Truth Social називає ініціативу корисною для тих, кому потрібен миттєвий доступ до інформації. Критики ж наголошують, що це інсайдерська торгівля на заявах, які впливають на фінансові ринки. Платна підписка дає пріоритетний доступ до акаунта Трампа та ще дев'яти топових профілів, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса та очільника МОЗ Роберта Кеннеді-молодшого.

У Truth Social заявили, що “інформацію від президента Трампа поширюють безліч платформ і медіа, і чимало з них надають платний автоматичний доступ до своїх новин.

Теми постів президента на Truth Social можуть варіюватися від сварок президента з федеральними суддями до кадрових питань в його адміністрації та погроз на адресу іноземних опенентів. Вони також дають уявлення про те, які питання дня зараз у центрі уваги Трампа.

Його дописи неодноразово змінювали ситуацію на ринках. Наприклад, у квітні ціни на нафту обвалилися після того, як Трамп написав про скасування удару по Ірану. Також він час від часу згадував на платформі окремі компанії, що спричиняло зростання їхніх акцій.

Позивачі також стурбовані, що нова послуга надасть виданням, готовим платити за послугу, несправедливу перевагу над іншими редакціями та завадить автоматично зберігати дописи президента з Truth Social.

У серпневому фінансовому звіті компанія зазначила, що попри 238 мільйонів доларів збитку за другий квартал на нову платну послугу вже підписалися 10 клієнтів.