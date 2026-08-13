Аеропорт Кишинева евакуювали через повідомлення про бомбу

Міжнародний аеропорт Кишинева евакуювали вранці через повідомлення про можливу вибухівку. Повідомлення про загрозу надійшло близько 04:30.
Про інцидент розповіли у M1 Moldova.
Пасажирів і працівників терміналу вивели з будівлі. Реєстрацію на рейси тимчасово призупинили. На місці працювали правоохоронці: вони перевіряли термінал та прилеглу територію.
Поліція вибухівки не знайшла. Після завершення перевірки загрозу скасували. О 07:30 аеропорт відновив роботу у штатному режимі.
- 11 серпня через невідомий дрон зупиняли роботу аеропорту Ганновера. Інцидент змінив розклад руху авіатранспорту: диспетчери перенаправили вантажний літак, а також затримали декілька запланованих вильотів і прильотів.