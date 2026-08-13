Аеропорт Кишинева евакуювали через повідомлення про бомбу

Роботу летовища відновили через три години після перевірок.

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Міжнародний аеропорт Кишинева евакуювали вранці через повідомлення про можливу вибухівку. Повідомлення про загрозу надійшло близько 04:30.

Про інцидент розповіли у M1 Moldova.

Пасажирів і працівників терміналу вивели з будівлі. Реєстрацію на рейси тимчасово призупинили. На місці працювали правоохоронці: вони перевіряли термінал та прилеглу територію.

Поліція вибухівки не знайшла. Після завершення перевірки загрозу скасували. О 07:30 аеропорт відновив роботу у штатному режимі.