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​Посол з особливих доручень МЗС: Україна зберігає контакти з режимом Лукашенка, бо це приносить результати

Чорногор не виключив, що є умови, за яких відбудеться зустріч найвищого керівництва країн.

​Посол з особливих доручень МЗС: Україна зберігає контакти з режимом Лукашенка, бо це приносить результати
Ярослав Чорногор
Фото: facebook.com/iaroslav.chornogor

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор заявив, що Україна зберігає контакти з режимом Олександра Лукашенка в Білорусі, оскільки це "приносить конкретні результати". Наприклад, за його словами, це не обхідно для обміну полоненими.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Посольство України в Білорусі не зачинене, дипломатичні відносини не розірвані. Ми бачимо постійні обміни через територію Білорусі українських і російських військовополонених. А без комунікації з режимом Лукашенка це не було б можливим. Тому ми можемо припускати, і бачимо ці приклади реалізації, що такі комунікації відбуваються", – пояснив дипломат.

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Чорногор також не виключив, що існують умови, за яких відбудеться зустріч із Лукашенком найвищого керівництва України, оскільки "є категорія цінностей, а є категорія виживання".

Читайте такожЗеленський: “нещодавно Лукашенко сказав, що лідерам України та Білорусі час зустрітися. І приїхала Тихановська”

"Якщо в умовах війни буде необхідність для того, щоб зменшити кількість людських жертв або взагалі зупинити бойові дії – і для цього президенту України чи комусь із державних службовців України буде потрібно зустрітися з тим чи іншим супротивником, чи представником протилежної сторони, то такі дії будуть, можливо, і здійснені. Я не кажу, що це обов’язково станеться. Але якщо ціна цієї зустрічі буде варта того, щоб зустрітися, зокрема заради збереження людських життів, все можливо", - додав посол. 

Як відомо, Україна, як ЄС та США, не визнають виборів президента Білорусі, що відбулися в 2020 році. У Європарламенті тоді також заявили, що вважають Лукашенка персоною нон ґрата. Також у 2020 році український МЗС заявив, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна планує називати його по імені, не зазначаючи посади.

У 2025 році речник МЗС Георгій Тихий назвав Лукашенка "тарганом" у відповідь на те, що Лукашенко назвав Зеленського "гнидою". 

У червні 2026 року Лукашенко заявив, що нещодавно зустрічався з представниками Зеленського і попросив передати йому, що "не треба гарячкувати, а потрібно домовлятися".

  • 19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретранслятори, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території. 
  • Президент України озвучив ультиматум - Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно. 
  • У липні радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов припустив, що російські війська могли знову використати ретранслятори на території Білорусі для керування ударним безпілотником під час ранкової атаки на Житомирщину.
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