​Посол з особливих доручень МЗС: Україна зберігає контакти з режимом Лукашенка, бо це приносить результати

Чорногор не виключив, що є умови, за яких відбудеться зустріч найвищого керівництва країн.

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор заявив, що Україна зберігає контакти з режимом Олександра Лукашенка в Білорусі, оскільки це "приносить конкретні результати". Наприклад, за його словами, це не обхідно для обміну полоненими.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Посольство України в Білорусі не зачинене, дипломатичні відносини не розірвані. Ми бачимо постійні обміни через територію Білорусі українських і російських військовополонених. А без комунікації з режимом Лукашенка це не було б можливим. Тому ми можемо припускати, і бачимо ці приклади реалізації, що такі комунікації відбуваються", – пояснив дипломат.

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Чорногор також не виключив, що існують умови, за яких відбудеться зустріч із Лукашенком найвищого керівництва України, оскільки "є категорія цінностей, а є категорія виживання".

"Якщо в умовах війни буде необхідність для того, щоб зменшити кількість людських жертв або взагалі зупинити бойові дії – і для цього президенту України чи комусь із державних службовців України буде потрібно зустрітися з тим чи іншим супротивником, чи представником протилежної сторони, то такі дії будуть, можливо, і здійснені. Я не кажу, що це обов’язково станеться. Але якщо ціна цієї зустрічі буде варта того, щоб зустрітися, зокрема заради збереження людських життів, все можливо", - додав посол.

Як відомо, Україна, як ЄС та США, не визнають виборів президента Білорусі, що відбулися в 2020 році. У Європарламенті тоді також заявили, що вважають Лукашенка персоною нон ґрата. Також у 2020 році український МЗС заявив, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна планує називати його по імені, не зазначаючи посади.

У 2025 році речник МЗС Георгій Тихий назвав Лукашенка "тарганом" у відповідь на те, що Лукашенко назвав Зеленського "гнидою".

У червні 2026 року Лукашенко заявив, що нещодавно зустрічався з представниками Зеленського і попросив передати йому, що "не треба гарячкувати, а потрібно домовлятися".

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретранслятори, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території.

Президент України озвучив ультиматум - Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно.

Із 22 червня ретранслятори, які діяли на території Білорусі, припинили роботу.