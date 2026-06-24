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Зеленський: ​ретранслятори на території Білорусі припинили роботу

Україна перевіряє інформацію.

Зеленський: ​ретранслятори на території Білорусі припинили роботу
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

З 22 червня ретранслятори, які діяли на території Білорусі, припинили роботу.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у аудіокоментарі LB.ua.

"За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх чи ні – ми поки не знаємо", – сказав він.

Президент підкреслив, що Україна перевіряє цю інформацію.

Водночас станом на сьогодні факт полягає в тому, що ці ретранслятори вже не працюють.

  • Глава держави додав, що Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно.
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