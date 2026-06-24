Зеленський: ​ретранслятори на території Білорусі припинили роботу

З 22 червня ретранслятори, які діяли на території Білорусі, припинили роботу.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у аудіокоментарі LB.ua.
"За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх чи ні – ми поки не знаємо", – сказав він.
Президент підкреслив, що Україна перевіряє цю інформацію.
Водночас станом на сьогодні факт полягає в тому, що ці ретранслятори вже не працюють.
- Раніше президент Зеленський заявив, що на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретранслятори, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території.
- Глава держави додав, що Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно.