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​На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію з низки прикордонних населених пунктів

Усі евакуаційні заходи планують завершити за два місяці.

​На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію з низки прикордонних населених пунктів
евакуація із Чернігівщини
Фото: Національна поліція

Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про запровадження обовʼязкової евакуації з прикордоння області з 1 липня. 

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Відповідне рішення ухвалили на запит військових.

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Евакуація стосується 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах області:

Окрім цього, Рада оборони ухвалила рішення про продовження заходів обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де її оголошували ще взимку (тоді охочі виїхали, а решта жителів написали відмови). 

Чаус додав, що за даними громад та районних військових адміністрацій, у зазначених населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів, серед яких — 120 дітей.

Керівник області повідомив, що жителів поінформують про місця збору. До процесу залучили всі необхідні служби, затверджені евакуаційні маршрути і транспорт. Обовʼязковою умовою евакуації є розселення людей — їх забезпечать місцями для тимчасового проживання.

Усі евакуаційні заходи планують завершити за два місяці.

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