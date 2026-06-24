На Запоріжжі окупанти вбили та поранили трьох цивільних

Російські окупанти вдарили з БпЛА цивільне авто у Таврійському Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Одна людина загинула, ще дві поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", – зазначає він.
Російський безпілотник ударив по цивільному автомобілю неподалік магазину у Таврійському.
Унаслідок атаки водій загинув на місці. Дві пасажирки – 60-річна та 68-річна жінки зазнали поранень. Їм надається необхідна медична допомога.
- На Херсонщині росіяни вбили працівника гуманітарної організації. Ще троє працівників зазнали поранень.