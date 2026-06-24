Головне за ніч та ранок середи, 24 червня: понад 250 боєзіткнень, знеструмлення Криму, ураження гелієвого заводу в Оренбурзі

Нічна повітряна атака , 251 бойове зіткнення, бої на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, резонанс навколо штурмового полку «Скеля», аномальна спека в Європі.

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Уночі росіяни атакували дронами хлібокомбінат у Глухові на Сумщині

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 251 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку (44).

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували24 рази, на Лиманському – 16.

Сили оборони уразили 20 районів зосередження живої сили ворога, дві артсистеми та п'ять пунктів управління.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 260 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 395 790 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Генштаб ЗСУ також заявив про ураження Оренбурзького ГПЗ та Оренбурзького гелієвого заводу.

Підтверджено пошкодження будівель центру космічного зв'язку “Владимир”.

Докладніше – в новині.

Уночі Росія атакувала Україну 101 безпілотником, ППО збила 95.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

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Докладніше – в новині.

Севастополь з ночі 24 червня знеструмлений внаслідок атаки дронів. Призначений окупантами «керівник» Міхаіл Развожаєв заявив про «особливий режим» на об'єктах і закликав економити заряд телефонів.

Тролейбуси міста на маршрути не вийшли. Деякі дитсадки працюють в режимі чергових груп, а батьків закликали залишати дітей вдома.

Світло зникло й в інших містах окупованого півострова, передає Суспільне.Крим. Без електропостачання були Євпаторія, Саки, Яни Капу, Армянськ, Джанкой і райони.

Командувач СБС Роберт Бровді повідомив, що по головній електропідстанції Севастополя, яка розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС, вдарили Сили безпілотних систем.

По станції, яку ворог використовує у своїх цілях, влучили сім дронів. Атаку провели бійці 1 Окремого центру СБС за координації новоствореного Центру глибинного ураження.

Деталі – в новині.

425 окремий штурмовий полк «Скеля» відреагував на публікацію видання «Бабель» про побиття військовослужбовців та 26 встановлених смертей, непов'язаних із виконанням бойових завдань.

У дописі полк погодився, що матеріал порушив серйозні питання, які потребують ретельного вивчення і перевірки.

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425 полк брав участь у найтяжчих боях. Зокрема прорвався в Гуляйполе і штурмував Покровськ, звільнив Зарічне. Однак, окрім бойових заслуг, «Скеля» відома подекуди жорсткими методами поводження з військовими.

Про що матеріал «Бабеля» та інші подробиці – в нашій новині.

Сенат США заборонив президенту Дональду Трампу використовувати війська проти Ірану.

Демократи вважають, що тепер у президента немає варіанту відновити війну.

Подробиці – в новині.

Національна метеорологічна служба Франції оголосила, що вівторок, 23 червня, став найбільш спекотним днем в історії країни принаймні з 1947 року, коли почали вести спостереження.

Як пише The Guardian, особливо потерпають від аномальних температур західні регіони, де прогрілося до понад 44 градусів. Рятуючись від спеки, за останні дні на воді загинули вже близько 40 людей. Щодня кількість потопельників зростає.

Влада закликає людей не користуватися транспортом, наскільки це можливо, і переходити на режим роботи з дому. Особливо вразлива залізниця: колії не витримують палючого сонця.

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