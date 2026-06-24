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Сенат США заборонив Трампу використовувати війська проти Ірану

Демократи вважають, що тепер у президента немає варіанту відновити війну.

Сенат США заборонив Трампу використовувати війська проти Ірану
Сенат США

Сенат Сполучених Штатів ухвалив раніше прийнятий у Палаті представників проєкт резолюції, відповідно до якого президент має узгоджувати із Конгресом ведення бойових дій проти Ірану.

Як пише CNN, троє республіканців підтримали обмеження повноважень Дональда Трампа, один демократ проголосував проти ініціативи. У підсумку голоси розділилися 50-48, а відсутність двох сенаторів-республіканців стала вирішальною: обидва раніше висловлювалися проти резолюції. У випадку нічиєї вирішальний голос був би у віцепрезидента Джей Ді Венса, який, очевидно, відхилив би документ.

У Білому домі вважають, що резолюція позбавлена сенсу, адже фактично зобов'язує Трампа "вивести війська із зони бойових дій". Проте такої зони зараз не існує, а активне протистояння з Іраном не ведеться з часу припинення вогню 7 квітня. 

Натомість демократи переконані, що ухвалений документ є важливим в контексті того, що Трамп не зможе відновити бойові дії чи здійснити нову військову кампанію на Близькому Сході без попереднього погодження з Конгресом.

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