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Єврокомісія профінансує перші регіональні кабельні хаби у Балтійському і Середземному морях

Виділять €40 мільйонів на ремонт підводних мереж.

Єврокомісія профінансує перші регіональні кабельні хаби у Балтійському і Середземному морях
Балтійське море
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія ухвалила рішення виділити 5,8 мільйона євро на створення перших двох регіональних кабельних хабів  у Балтійському та Середземному морях. 

Про це ідеться на сайті Єврокомісії.

Окрім цього, у ЄС запускають конкурс проєктів із бюджетом 40 мільйонів євро для нарощування європейських потужностей із ремонту підводних комунікаційних кабелів.

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Ініціативи реалізують у межах плану дій ЄС із безпеки кабельних мереж. Вони мають посилити стійкість критично важливої підводної інфраструктури передачі даних й енергії, а також покращити спроможність моніторити, виявляти і реагувати на загрози.

Так, Балтійський регіональний хаб отримає 2,5 млн євро для посилення систем спостереження та реагування. Координуватиме роботу хабу Фінляндія разом із Данією, Німеччиною, Естонією, Латвією і Швецією.

Середземноморський хаб підтримають фінансуванням у розмірі 3,3 млн євро. Він об'єднає спільні процедури керування та федеративну технологічну платформу. Це дозволить у режимі реального часу обмінюватися даними, виявляти аномалії та координувати транскордонне реагування на інциденти. Координатором виступить Італія спільно з Грецією, Кіпром і Мальтою.

Новий конкурс на 40 млн євро має на меті гарантувати швидке відновлення зв'язку у разі масштабних пошкоджень кабелів.

Кошти спрямують на створення адаптивних ремонтних модулів для Середземного моря, Атлантики та інших морських басейнів. Ці модулі стратегічно розмістять у ключових точках, щоб їх можна було оперативно встановити на наявні ремонтні судна за запитом нових спостережних хабів або інших компетентних органів.

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