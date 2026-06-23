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Президентка Єврокомісії відвідає конференцію з відновлення України в Гданську

"Якщо ми чогось і навчилися за останні п’ять років, зіткнувшись із цією неспровокованою війною в Україні, то це те, що єдність – наш найсильніший інструмент". 

Президентка Єврокомісії відвідає конференцію з відновлення України в Гданську
Очільниця Єврокоміісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

На тлі повідомлень про те, що президент України Володимир Зеленський не відвідає Конференцію з відновлення України у Гданську, Єврокомісія підтвердила, що плани президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн відвідати захід не змінилися.

Про це на брифінгу повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью, передає Укрінформ

"Наскільки мені відомо, президентка фон дер Ляєн братиме участь у Конференції з відновлення України в Гданську", – сказала вона.

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Пінью зазначила, що це є важливим сигналом підтримки Євросоюзом України.

"Якщо ми чогось і навчилися за останні п’ять років, зіткнувшись із цією неспровокованою війною в Україні, то це те, що єдність – наш найсильніший інструмент. І все, що підриває цю єдність, включаючи суперечки, в цьому випадку між державою-членом та Україною, не є корисними", – сказала вона.

На запитання, чи може напруга між Україною та Польщею вплинути на процес розширення, Пінью відповіла, що в таких ситуаціях єдиним "щасливим спостерігачем" є держава-агресор Росія.

"Ми впевнені в поточних переговорах, які відбуваються між Польщею та Україною, і ми впевнені, що це питання буде вирішено", – наголосила Пінью. 

Як повідомлялося, сьогодні стало відомо, що українську делегацію на Міжнародній конференції з відновлення України, що відбудеться 25-26 червня у Гданську, очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Контекст

Днями польський президент Кароль Навроцький вирішив відкликати Орден Білого Орла, яким був нагороджений президент Володимир Зеленський. Це відбулося у зв'язку з незадоволенням Варшави через рішення президента присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

Зеленський назвав це рішення польського колеги політичним кроком перед виборами в 2027-му. Він наголосив, що підрозділ самостійно обрав назву, пов'язану з історичними постатями, яких поважають бійці.

Президент України після рішення про позбавлення ордену відправив його Новою поштою до Варшави на ім’я Кароля Навроцького.

Після позбавлення Зеленського від цієї нагороди відмовилися другий, третій і п’ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Також орден повернув міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Більше на цю тему читайте в матеріалі Антона Веклича «Фалеристичний конфлікт: що треба знати про орден Білого Орла».

У МЗС анонсували рішення про те, чи поїде президент, на 22 червня, але відклали його до сьогодні.

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