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Консульський облік не впливає на право голосу – МЗС спростувало спекуляції

Право взяти участь в голосування залежить від двох підстав – наявності в списку виборців та того, чи є чинний паспорт. 

Консульський облік не впливає на право голосу – МЗС спростувало спекуляції
Держсекретар МЗС Олександр Карасевич
Фото: скрин відео

Право українців обирати під час перебування за кордоном жодним чином не пов'язане з консульським обліком – для участі у виборах достатньо бути включеним до списку виборців і мати чинний паспорт.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів державний секретар МЗС України Олександр Карасевич.

Держсекретар МЗС підтвердив, що українці за кордоном неохоче стають на консульський облік. Проте громадян не варто за це звинувачувати.

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«Тому що, по суті, що таке консульський облік?.. Це радянський атавізм… На території держави була прописка, яку трансформували в реєстрацію. За кордоном це консульський облік», – пояснив Карасевич.

За його словами, наразі консульський облік – це одна з послуг, яку надають громадянину: він може зголоситися, стати на облік і повідомити державу про те, що тимчасово чи постійно проживає за кордоном.

Карасевич окремо наголосив, що спекуляції про прив'язку консульського обліку до права голосувати не мають під собою підстав.

«Це ніяк не пов'язано. У нас кожен громадянин може взяти участь у виборах, перебуваючи за кордоном», – підкреслив державний секретар МЗС.

Він додав, що право обирати залежить від двох підстав.

«Головним, в принципі, є два нюанси: громадянин має бути включений до списку виборців і мати дійсний паспорт – документ, на підставі якого комісія видасть бюлетень. Це все», – резюмував Карасевич.

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