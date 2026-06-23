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Іран заперечив заяву Венса про згоду повернути інспекторів МАГАТЕ

Це була одна з двох умов зняття санкцій з іранської нафти.

Іран заперечив заяву Венса про згоду повернути інспекторів МАГАТЕ
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Ірану заперечило інформацію щодо дозволу інспекторам МАГАТЕ повернутися на ядерні об'єкти ісламської республіки.

Як пише BBC, заяву про домовленість з Тегераном відновити контроль з боку міжнародного агентства зробив за підсумками переговорів у Швейцарії віцепрезидент США Джей Ді Венс. Це нібито стало однією з двох умов для того, щоб Вашингтон скасував на 60 днів санкції проти іранської нафти - інша стосувалася вільного мореплавства в Ормузької протоці.

Венс був переконаний, що домовленість з МАГАТЕ про відновлення місії відбудеться вже цього тижня, а перемовини з інспекторами розпочнуться негайно. Проте Іран наполягає, що не брав на себе нових зобов'язань. На тлі розбіжностей у поглядах президент США Дональд Трамп знову пригрозив "зробити те, що повинен", якщо Іран "не буде відданим угоді і не поводитиметься належним чином".

Контроль за роботою іранських ядерних об'єктів з боку агентства, яке працює під мандатом ООН, було припинено минулоріч внаслідок 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем. 

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