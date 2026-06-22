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Німеччина готується до постійного розміщення близько 5000 військовослужбовців у Литві для посилення східного флангу НАТО. Це стане першим випадком в історії Бундесверу, коли така кількість німецьких військових буде на постійній основі дислокована за кордоном.

Про це повідомив міністр оборони Литви Робертас Каунас в інтерв’ю WELT.

За його словами, підготовка до розгортання німецьких військових просувається швидше, ніж очікувалося, а реалізація проєкту випереджає графік.

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"Усе йде за планом зі створенням німецької бригади. Якщо розглядати перший етап розвитку, ми випереджаємо графік навіть на десять місяців", – зазначив Каунас.

Він додав, що це дозволяє пришвидшити будівництво необхідної інфраструктури та розпочати наступні етапи розгортання раніше запланованого терміну.

У Литві вже триває будівництво житлових будинків, шкіл, дитячих садків і медичних закладів для військових та їхніх родин. Основною базою розміщення стане Руднінкай, де німецька бригада має розпочати повноцінне функціонування наступного року.

Наразі в Литві вже перебувають близько 1800 німецьких військовослужбовців. Вони беруть участь у навчаннях "Щит свободи" у Пабраде, неподалік кордону з Білоруссю.

До навчань залучені підрозділи 45-ї танкової бригади, а також 203-го танкового батальйону з Аугустдорфа та 122-го танкового гренадерського батальйону з Оберфіхтаха. У майбутньому ці підрозділи планують перевести до Литви на постійній основі.

Згідно з планами, до кінця 2027 року в країні має бути розгорнуто повноцінну німецьку бригаду чисельністю близько 5000 військових, повністю оснащену та готову до виконання завдань.

У Берліні також обговорюють питання кадрового забезпечення нової бригади. За даними WELT, Бундесвер не виключає застосування додаткових кадрових механізмів для укомплектування підрозділу.

Інспектор сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив, що головною метою є досягнення повної оперативної готовності литовської бригади вже наступного року.

"Ми дотримуватимемося принципу добровільної служби та доповнюватимемо його обов’язковими заходами, де це необхідно", – зазначив він.