Після відкриття першого переговорного кластера кожна держава-кандидат нестиме відповідальність за виконання необхідних реформ.

Після офіційного відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу подальший прогрес України та Молдови залежатиме від виконання кожною країною-кандидатом визначених критеріїв ЄС.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції у Брюсселі, пише "Укрінформ".

За її словами, після відкриття першого переговорного кластера кожна держава-кандидат нестиме окрему відповідальність за виконання необхідних реформ.

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"Після відкриття кластера першого кожна країна-кандидат відповідає за себе, тому що вони мають виконувати зобов’язання щодо реформ, і ці реформи різні для різних країн-кандидатів", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що оцінювання прогресу відбуватиметься виключно за принципом заслуг. Такий підхід, за її словами, дозволить країнам чітко розуміти, які кроки необхідно здійснити для виконання вимог Євросоюзу.

Президент Євроради Антоніу Кошта своєю чергою підкреслив, що індивідуальний підхід до оцінки реформ не означає затягування переговорного процесу. Він зазначив, що темпи просування залежать від швидкості впровадження необхідних змін у кожній державі.

Кошта також відзначив прогрес Молдови у виконанні євроінтеграційних зобов’язань та наголосив на важливості геополітичного контексту, який вимагає від усіх сторін більшої оперативності.

"Як країни-кандидати, так і країни-члени повинні розуміти та відчувати терміновість виконання зобов’язань. Це не означає, що треба забути про критерії. Це означає, що всі мають працювати наполегливіше та швидше, щоб виконувати критерії та рухатися вперед якомога швидше", – заявив очільник Євроради.

Участь у пресконференції також взяла президентка Молдова Мая Санду.

15 червня усі країни ЄС погодили відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови. Кластер охоплює сфери правосуддя, свободи та основних прав людини.