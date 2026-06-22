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У Стамбулі наприкінці червня відбудеться Парламентський саміт НАТО

На засіданні виступатимуть голови парламентів і керівники делегацій держав-членів Альянсу. Перед ними також виступить із промовою президент Туреччини. 

У Стамбулі наприкінці червня відбудеться Парламентський саміт НАТО
Державні прапори країн учасниць НАТО
Фото: x.com/NATO

У Стамбулі 28-29 червня, напередодні Саміту НАТО в Анкарі, відбудеться Парламентський саміт Альянсу. Він збере голів парламентів та керівників делегацій країн-союзниць НАТО.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Türk.

“У Стамбулі зберуться голови парламентів та керівники делегацій 32 країн-союзниць НАТО. Також очікується участь президента Парламентської асамблеї НАТО Маркуша Перештреллу, членів президії та інших високопосадовців організації”, - йдеться в повідомленні.

Зустріч голів парламентів країн НАТО відбудеться 29 червня у палаці Долмабахче. На засіданні виступатимуть голови парламентів і керівники делегацій держав-членів Альянсу. Окрім того учасники саміту під час офіційного обіду зустрінуться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який виступить із промовою.

Також заплановано відвідування Національного технологічного центру Baykar, де буде представлено діяльність компанії, її розробки у сфері оборонних технологій та інноваційні проєкти.

Парламентський саміт НАТО в Стамбулі стане третім таким заходом після аналогічних зустрічей, проведених у США та Бельгії.

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та країни-партнери потребують тіснішої співпраці у сфері безпеки й оборони, та закликав партнерів підготувати сильні рішення до саміту НАТО в Анкарі. 
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв оприлюднити урядовий план оборонних інвестицій до саміту. 
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