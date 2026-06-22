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Опитування CBS: більшість американців хочуть негайного завершення війни з Іраном, але не вірять, що Вашингтон досягнув мети

Лише 31 % вірить у те, що війна США проти Ірану усунула ядерну загрозу від цієї країни. 

Опитування CBS: більшість американців хочуть негайного завершення війни з Іраном, але не вірять, що Вашингтон досягнув мети
Нью-Йоркська фондова біржа, 01 березня 2021
Фото: EPA/UPG

Опитування свідчать, що американці хочуть негайного завершення війни проти Ірану. Особливо ті, кого найбільше торкнулося здорожчання газу, пишуть CBS News

Але завершення війни зараз йде пліч-о-пліч з думкою про те, що Штати не досягнули стратегічних чи економічних інтересів. Більшість опитаних громадян підозрюють, що іранська ядерна програма не зупинена остаточно, а Іран не припинить погрожувати його сусідам. 

Такої ж думки притримується і значна частина рядових республіканців. Громадськість також не вірить, що адміністрація Дональда Трампа вважає цілі досягнутими, а скоріше навпаки – що саме вона передусім покласти край війні. 

78 % опитаних хотіли б негайного завершення конфлікту, 22 % вважають, що війна має тривати, допоки Іран не піде на більші поступки. 31 % вірять, що США зупинили іранську ядерну програму, 69 % – що ні. 

Опитування CBS News/YouGov опитало 2519 дорослих американців 17-19 червня. Похибка становить +- 2,4 %. 

  • Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Штати декларували цілями операції усунення ядерної загрози Ірану, зміну режиму і згортання ракетної програми. 
  • У квітні сторони досягнули перемир'я, аби змогти напрацювати повноцінну угоду. Однак Ізраїль відмовився поширювати режим припинення вогню на Ліван, де він веде сухопутну операцію проти "Хезболли" і завдає повітряних ударів.
  • У червні США та Іран домовилися про те, що за 60 днів вони мають напрацювати остаточну угоду про мир.
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