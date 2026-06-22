Опитування CBS: більшість американців хочуть негайного завершення війни з Іраном, але не вірять, що Вашингтон досягнув мети

Лише 31 % вірить у те, що війна США проти Ірану усунула ядерну загрозу від цієї країни.

Опитування свідчать, що американці хочуть негайного завершення війни проти Ірану. Особливо ті, кого найбільше торкнулося здорожчання газу, пишуть CBS News.

Але завершення війни зараз йде пліч-о-пліч з думкою про те, що Штати не досягнули стратегічних чи економічних інтересів. Більшість опитаних громадян підозрюють, що іранська ядерна програма не зупинена остаточно, а Іран не припинить погрожувати його сусідам.

Такої ж думки притримується і значна частина рядових республіканців. Громадськість також не вірить, що адміністрація Дональда Трампа вважає цілі досягнутими, а скоріше навпаки – що саме вона передусім покласти край війні.

78 % опитаних хотіли б негайного завершення конфлікту, 22 % вважають, що війна має тривати, допоки Іран не піде на більші поступки. 31 % вірять, що США зупинили іранську ядерну програму, 69 % – що ні.

Опитування CBS News/YouGov опитало 2519 дорослих американців 17-19 червня. Похибка становить +- 2,4 %.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Штати декларували цілями операції усунення ядерної загрози Ірану, зміну режиму і згортання ракетної програми.

У квітні сторони досягнули перемир'я, аби змогти напрацювати повноцінну угоду. Однак Ізраїль відмовився поширювати режим припинення вогню на Ліван, де він веде сухопутну операцію проти "Хезболли" і завдає повітряних ударів.