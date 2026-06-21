Reuters: у Франції ввели заборону на продаж алкоголю через спеку

У європейських фіксують температури до +41°C, влада посилює обмеження через ризики для здоров’я.

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Частину Європи охопила інтенсивна хвиля спеки, через яку уряди країн запроваджують екстрені заходи для захисту населення. У Франції обмежили продаж та вживання алкоголю, в Іспанії закрили фан-зони, пише Reuters.

У Франції після кризової наради влада запровадила заборону на вживання алкоголю під час масових заходів, зокрема на щорічному фестивалі Fête de la Musique та інших публічних подіях.

У Парижі також ухвалили рішення про цілодобову роботу міських парків, щоб мешканці могли легше переносити високі температури.

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За даними метеорологічних служб, 21 червня у 35 із 96 департаментів Франції оголошено червоний рівень небезпеки. Температура повітря у країні досягає 39–41°C.

В Іспанії через екстремальну спеку тимчасово закрили фан-зони, де планували трансляції футбольних матчів.

У Німеччині прогнозують до +38°C, при цьому синоптики попереджають про ризик сильних гроз через поєднання високих температур і вологості.

В Італії спека до 36–37°C уже впливає на повсякденне життя та туристичний потік. У Римі туристи змушені шукати прохолоду в підземних археологічних комплексах, а в Болоньї – ховатися в тіні історичних аркад і біля міських фонтанів.