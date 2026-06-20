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У Домініканській Республіці унаслідок пожежі на курорті загинула жінка

Зі закладу евакуювали майже 1700 людей.

У Домініканській Республіці унаслідок пожежі на курорті загинула жінка
Причину займання встановлюють
Фото: Скріншот

Жінка загинула внаслідок пожежі на курорті в Домініканській Республіці.

Про це повідомляють Euronews.

З розкішного курорту в селі Байяїбе після пожежі евакуювали близько 1690 осіб. Вогонь майже повністю знищив заклад.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що внаслідок пожежі загинула італійська туристка, а кільком іншим гостям знадобилася медична допомога. Пізніше місцева влада підтвердила інформацію про смерть посольству Італії.

Вважається, що жінка вибігла з курорту на пляж і у неї стався респіраторний криз. За попередніми даними, вона знепритомніла після того, як її накрила хмара диму від пожежі.

Причину пожежі встановлюють, але Центр надзвичайних ситуацій країни заявив, що, схоже, “полум'я швидко поширювалося” через вітер та частково солом'яний дах курорту.

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