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Bloomberg: судна можуть проходити Ормузьку протоку новим безпечним маршрутом

Тепер судна можуть здійснювати прохід південним маршрутом Ормузької протоки.

Bloomberg: судна можуть проходити Ормузьку протоку новим безпечним маршрутом
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Спільний морський інформаційний центр (JMIC) оновив рекомендації для цивільних суден щодо проходження Ормузької протоки на тлі підвищеної напруженості в регіоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з новими вказівками, судна можуть здійснювати прохід південним маршрутом Ормузької протоки як у денний, так і в нічний час із увімкненими транспондерами та стандартними навігаційними системами.

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"Морякам повідомляють, що вони можуть проходити південним маршрутом удень або вночі з увімкненим AIS, працюючими радарами, увімкненими ходовими вогнями та звичайним використанням VHF", – заявили в JMIC.

У центрі також зазначили, що координація з підрозділами Військово-морських сил США для забезпечення безпеки судноплавства не є обов'язковою. Водночас судновласникам і капітанам рекомендують підтримувати зв'язок із військовими для оперативного отримання інформації про ситуацію в регіоні.

Разом з тим JMIC попередив про можливі затори в акваторії протоки та ризики, пов'язані з мінною небезпекою. 

За даними центру, найближчим часом можуть проводитися операції з розмінування окремих ділянок маршруту.

Оновлені рекомендації з'явилися після того, як раніше цього тижня американські військові радили суднам проходити Ормузьку протоку переважно вночі та в так званому "темному режимі", з вимкненими транспондерами для зниження ризиків.

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