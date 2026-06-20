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Президент Болівії оголосив надзвичайний стан у країні через блокади доріг

Конфлікт спалахнув у травні після скасування субсидій на паливо, що призвело до різкого зростання цін на бензин.

Президент Болівії оголосив надзвичайний стан у країні через блокади доріг
Водії вантажівок та виробники блокують доступ до аеропорту Віру Віру
Фото: EPA/UPG

Президент Болівії Родріго Пас оголосив сьогодні зранку надзвичайний стан – після понад шести тижнів блокування доріг та протестів з вимогою відставки президента.

Про це повідомляє DW.

“Це не надзвичайний стан, щоб обмежувати життя людей... Це надзвичайний стан, щоб повернути свободу народу, звільнити Болівію від тих, хто використовує політичний конфлікт для блокування доріг та заподіяння шкоди населенню”, – сказав він у телевізійному виступі.

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Пас назвав ситуацію організованою спробою дестабілізації демократії. Він також сказав, що рішення про оголошення надзвичайного стану було прийнято “після вичерпання всіх шляхів діалогу”.

Водночас вчора президент повідомив, що досяг угоди з головною профспілкою країни – Болівійською конфедерацією робітників (COB).

Конфлікт спалахнув у травні після того, як Пас скасував двадцятирічні субсидії на паливо, що призвело до різкого зростання цін на бензин. Антиурядові протести переросли в блокпости на ключових маршрутах у всій країні, перекривши доступ до головних міст Болівії, включно з Ла-Пасом та Ель-Альто.

Демонстранти, зокрема профспілки та групи, лояльні до колишнього лівого президента Ево Моралеса, відкидають економічні реформи Паса. Вони вимагають підвищення заробітної плати, скасування заходів жорсткої економії та його відставки.

Пас, чия перемога на виборах поклала край майже 20-річному правлінню лівої партії “Рух за соціалізм” (Mas) у південноамериканській країні, очолює країну лише сім місяців. Він обійняв посаду в листопаді 2025 року, пообіцявши подолати найгіршу економічну кризу в країні за 40 років.

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