Новий мер Венеції хоче підняти плату за вхід у старе місто в 10 разів

Відвідати місто на воді у деякі дні можна буде аж за 50 євро.

Сімоне Вентуріні, якого наприкінці травня було обрано новим мером італійської Венеції, заявив про намір домогтися підняття плати за вхід у старе місто до 50 євро.

Як пише The Guardian, у 2024 році Венеція стала першим містом світу, де було запроваджено тариф просто за перебування в історичній частині. За те, щоб насолодитися каналами і архітектурними шедеврами, потрібно було заплатити 5 євро, а період платного входу обмежувався найбільш завантаженими днями сезону. Минулоріч список дат трохи розширили, а за купівлю квитка в останні чотири дні перед мандрівкою стали брати 10 євро.

Попри критику, плата не зменшила кількість туристів, натомість принесла бюджету Венеції додаткові 2,5 мільйони євро. Мер Вертуріні вважає, що захист пам'яток, які входять до світової спадщини ЮНЕСКО, потребує більш жорстких заходів: вхідний квиток має коштувати від 30 до 50 євро, залежно від того, наскільки зростає туристичне навантаження.

За словами міського голови, усі кошти від підвищеного тарифу буде використано на підтримання історичного центру у належному стані. Щороку ліквідація наслідків підтоплень та реставраційні роботи обходяться бюджету у 100 мільйонів євро.