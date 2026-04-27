Міністр культури Італії не відвідає Венеційську бієнале через участь Росії

Міністр культури Італії Алессандро Джулі відмовився від відкриття Венеційської бієнале через те, що на заході буде представлений павільйон Росії.

Про це повідомило Міністерство культури Італії, передає Суспільне.

"Міністерство культури повідомляє, що міністр Алессандро Джулі не відвідає Венецію в дні перед відкриттям 61-ї Венеційської бієнале, а також не братиме участі в церемонії відкриття, запланованій на 9 травня", - йдеться в повідомленні.

Раніше Джулі вже висловлював несхвалення щодо участі Росії, відмовившись від відвідування Центрального павільйону на користь поїздки до Львова.

Венеційська бієнале, у відповідь на запит міністра культури Джулі, зазначила, що у дозволі Росії брати участь "жодних порушень правил не було, а санкції проти Російської Федерації були повністю дотримані".