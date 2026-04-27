Міністр культури Італії не відвідає Венеційську бієнале через участь Росії

Міністр культури Італії Алессандро Джулі відмовився від відкриття Венеційської бієнале через те, що на заході буде представлений павільйон Росії.
Про це повідомило Міністерство культури Італії, передає Суспільне.
"Міністерство культури повідомляє, що міністр Алессандро Джулі не відвідає Венецію в дні перед відкриттям 61-ї Венеційської бієнале, а також не братиме участі в церемонії відкриття, запланованій на 9 травня", - йдеться в повідомленні.
Раніше Джулі вже висловлював несхвалення щодо участі Росії, відмовившись від відвідування Центрального павільйону на користь поїздки до Львова.
Венеційська бієнале, у відповідь на запит міністра культури Джулі, зазначила, що у дозволі Росії брати участь "жодних порушень правил не було, а санкції проти Російської Федерації були повністю дотримані".
- Цьогоріч уперше від початку повномасштабної війни Росія ввійшла до офіційного списку учасників Венеційської бієнале. У національному павільйоні РФ представлять проєкт, в якому візьмуть участь понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів з Росії та інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики.
- Однією з темою виставки "Дерево, вкорінене в небі", буде ідея, що "політика існує в тимчасових вимірах, коли культури спілкуються у вічності". Комісаркою російського проєкту буде Анастасія Карнєєва – донька генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех" Ніколая Волобуєва.
- Участь Росії у 61-й Міжнародній художній виставці, відкриття якої заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.
- Ситуація вже спричинила дипломатичну напругу між інституціями ЄС і італійською стороною, а також загострила розбіжності всередині уряду Джорджи Мелоні.
- Політичне керівництво Фінляндії заявило, що не приїде на бієнале, якщо там відкриють російський павільйон. Втім, деякі держслужбовці все ж відвідають виставку, аби підтримати фінське мистецтво і культуру.
- Європейська комісія розпочала процедуру можливого заморожування або повного скасування фінансування бієнале.