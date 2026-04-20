​Фінляндія не приїде на Венеційську бієнале, якщо там буде російський павільйон

Політичне керівництво Фінляндії не приїде на Венеційську бієнале, якщо там відкриють російський павільйон. Втім, деякі держслужбовці все ж відвідають виставку, аби підтримати фінське мистецтво і культуру.

Про це повідомляє видання Artnews.

Міністерство освіти і культури Фінляндії у своїй заяві наголосило, що Росія не може брати участь у міжнародній виставці, поки в Україні триває повномасштабне вторгнення.

Раніше Європейська комісія дала 30 днів президенту Венеційської бієнале на вирішення питання щодо відкриття російського павільйону. Інакше організація може втратити 2 мільйони євро.

Після оголошення Росію учасницею заходу Україна також закликала організаторів переглянути рішення і зберегти позицію засудження країни-окупанта.

У Європейській комісії пригрозили позбавити Венеційську бієнале грантовних коштів, якщо Росія долучиться до цьогорічної виставки.

