ГоловнаКультура

​Фінляндія не приїде на Венеційську бієнале, якщо там буде російський павільйон

 Росія не може брати участь у міжнародній виставці, поки в Україні триває повномасштабне вторгнення. 

​Фінляндія не приїде на Венеційську бієнале, якщо там буде російський павільйон
Фото: Aliexpress.com

Політичне керівництво Фінляндії не приїде на Венеційську бієнале, якщо там відкриють російський павільйон.  Втім, деякі держслужбовці все ж відвідають виставку, аби  підтримати фінське мистецтво і культуру.

Про це повідомляє видання Artnews.

Міністерство освіти і культури Фінляндії у своїй заяві наголосило, що Росія не може брати участь у міжнародній виставці, поки в Україні триває повномасштабне вторгнення

Раніше Європейська комісія дала 30 днів президенту Венеційської бієнале на вирішення  питання щодо відкриття російського павільйону. Інакше організація може втратити 2 мільйони євро.

Після оголошення Росію учасницею заходу Україна також закликала організаторів переглянути рішення і зберегти позицію засудження країни-окупанта.

У Європейській комісії пригрозили позбавити Венеційську бієнале грантовних коштів, якщо Росія долучиться до цьогорічної виставки.

Що відомо про участь Росії у Венеційській бієнале?

  • Цьогоріч уперше від початку повномасштабної війни Росія ввійшла до офіційного списку учасників Венеційської бієнале. У національному павільйоні РФ представлять проєкт, в якому візьмуть участь понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів з Росії та інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики. Однією з темою виставки "Дерево, вкорінене в небі", буде ідея, що "політика існує в тимчасових вимірах, коли культури спілкуються у вічності". Комісаркою російського проєкту буде Анастасія Карнєєва – донька генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех" Ніколая Волобуєва. 
  • Участь Росії у 61-й Міжнародній художній виставці, відкриття якої заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.
  • Ситуація вже спричинила дипломатичну напругу між інституціями ЄС і італійською стороною, а також загострила розбіжності всередині уряду Джорджа Мелоні.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies