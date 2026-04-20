​Фінляндія не приїде на Венеційську бієнале, якщо там буде російський павільйон

Політичне керівництво Фінляндії не приїде на Венеційську бієнале, якщо там відкриють російський павільйон. Втім, деякі держслужбовці все ж відвідають виставку, аби підтримати фінське мистецтво і культуру.
Про це повідомляє видання Artnews.
Міністерство освіти і культури Фінляндії у своїй заяві наголосило, що Росія не може брати участь у міжнародній виставці, поки в Україні триває повномасштабне вторгнення.
Раніше Європейська комісія дала 30 днів президенту Венеційської бієнале на вирішення питання щодо відкриття російського павільйону. Інакше організація може втратити 2 мільйони євро.
Після оголошення Росію учасницею заходу Україна також закликала організаторів переглянути рішення і зберегти позицію засудження країни-окупанта.
У Європейській комісії пригрозили позбавити Венеційську бієнале грантовних коштів, якщо Росія долучиться до цьогорічної виставки.
Що відомо про участь Росії у Венеційській бієнале?
- Цьогоріч уперше від початку повномасштабної війни Росія ввійшла до офіційного списку учасників Венеційської бієнале. У національному павільйоні РФ представлять проєкт, в якому візьмуть участь понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів з Росії та інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики. Однією з темою виставки "Дерево, вкорінене в небі", буде ідея, що "політика існує в тимчасових вимірах, коли культури спілкуються у вічності". Комісаркою російського проєкту буде Анастасія Карнєєва – донька генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех" Ніколая Волобуєва.
- Участь Росії у 61-й Міжнародній художній виставці, відкриття якої заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.
- Ситуація вже спричинила дипломатичну напругу між інституціями ЄС і італійською стороною, а також загострила розбіжності всередині уряду Джорджа Мелоні.