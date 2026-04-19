ГоловнаКультура

Чоловіча хорова капела "Дударик" заспівала для шведського короля

"Дударик" зробив монарху сюрприз під час його львівського візиту.

CultHub
Король Швеції в Бернардинському монастирі, Львів, квітень 2026
Фото: з фейсбук-сторінки капели "Дударик"

17 квітня 2026 року Львівська муніципальна хорова капела «Дударик» заспівала для короля Швеції Карла XVI Густава під час його офіційного візиту до Львова. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український Інститут в Швеції. 

Фото: з фейсбук-сторінки капели "Дударик"

Монарх відвідав Бернардинський монастир. Всередині святині капела «Дударик» підготували музичний сюрприз та виконали традиційний шведський великодній гімн «Jesus Kristus är uppstånden», а також першу частину хорового концерту №3 Дмитра Бортнянського.

Фото: з фейсбук сторінки капели "Дударик"

Цей символічний жест поєднав українську та шведську музичні традиції, підкресливши культурний діалог між країнами під час візиту.

Львівська муніципальна хорова капела «Дударик»— Львівська національна академічна чоловіча хорова капела, заснована 1971 року в Львів диригентом Миколою Кацалом. Колектив спеціалізується на українській духовній і класичній хоровій музиці, зокрема творах Дмитра Бортнянського. «Дударик» активно гастролює світом і є одним із ключових представників української хорової культури на міжнародній сцені.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies