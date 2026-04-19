Чоловіча хорова капела "Дударик" заспівала для шведського короля

"Дударик" зробив монарху сюрприз під час його львівського візиту.

17 квітня 2026 року Львівська муніципальна хорова капела «Дударик» заспівала для короля Швеції Карла XVI Густава під час його офіційного візиту до Львова. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український Інститут в Швеції.

Монарх відвідав Бернардинський монастир. Всередині святині капела «Дударик» підготували музичний сюрприз та виконали традиційний шведський великодній гімн «Jesus Kristus är uppstånden», а також першу частину хорового концерту №3 Дмитра Бортнянського.

Цей символічний жест поєднав українську та шведську музичні традиції, підкресливши культурний діалог між країнами під час візиту.

Львівська муніципальна хорова капела «Дударик»— Львівська національна академічна чоловіча хорова капела, заснована 1971 року в Львів диригентом Миколою Кацалом. Колектив спеціалізується на українській духовній і класичній хоровій музиці, зокрема творах Дмитра Бортнянського. «Дударик» активно гастролює світом і є одним із ключових представників української хорової культури на міжнародній сцені.