У Варшаві відкриється виставка «elsewhereland» про досвід війни та вимушеної міграції українців

17 квітня у Варшаві відбудеться відкриття виставки «elsewhereland», яка представляє сучасне мистецтво українських художників і художниць, присвячене досвіду війни, втрати та життя в умовах нестабільності. Експозицію презентують у Австрійському форумі культури Österreichisches Kulturforum Warschau. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український дім у Варшаві.

У програмі відкриття — зустріч із художницями Яною Кононовою та Вікторією Розенцвейг, а також діджей-сет від Зої Михайлової.

«elsewhereland» — міжнародний мистецький проєкт, що об’єднує роботи десяти сучасних українських митців і мисткинь, більшість із яких нині живе в еміграції в різних країнах Європи. У своїх роботах вони осмислюють досвід вимушеного переселення, втрат і пошуку нової опори в умовах війни.

Серед учасників виставки — Єгор Анцигін, Анатолій Белов, Марк Чегодаєв, Ольга Горюнова, Люся Іванова, Яна Кононова, Катерина Лисовенко, Анастасія Мамай, Вікторія Розенцвейг та Марина Штанко.

Назва виставки відсилає до ідеї «іншого місця» — фізичного, емоційного та культурного. Повномасштабна війна Росії проти України змусила мільйони людей залишити свої домівки, що стало для художників не лише зміною географії, а й глибоким досвідом розриву, невизначеності та переосмислення ідентичності.

Проєкт досліджує теми міграції, пам’яті, травми, мобільності та належності. Представлені роботи відображають стан ізоляції та фрагментації, але водночас — внутрішню силу, здатність до адаптації та пошук нових форм зв’язку зі світом.

Упродовж 2026–2027 років проєкт мандруватиме різними країнами світу, зокрема мережею австрійських культурних форумів і дипломатичних місій.

Виставка реалізована у співпраці Office Ukraine / tranzit.at за підтримки австрійських державних інституцій. Партнером виступив фонд "Український дім"

Проєкт триватиме у Варшаві до 22 травня 2026 року.