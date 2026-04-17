Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
У Варшаві відкриється виставка «elsewhereland» про досвід війни та вимушеної міграції українців

Проєкт триватиме з 17 квітня по 22 травня в Австрійському культурному форумі у Варшаві.

У Варшаві відкриється виставка «elsewhereland» про досвід війни та вимушеної міграції українців
Izyum forest, 2022
Фото: Яна Кононова

17 квітня у Варшаві відбудеться відкриття виставки «elsewhereland», яка представляє сучасне мистецтво українських художників і художниць, присвячене досвіду війни, втрати та життя в умовах нестабільності. Експозицію презентують у Австрійському форумі культури Österreichisches Kulturforum Warschau. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український дім у Варшаві.

У програмі відкриття — зустріч із художницями Яною Кононовою та Вікторією Розенцвейг, а також діджей-сет від Зої Михайлової. 

«elsewhereland» — міжнародний мистецький проєкт, що об’єднує роботи десяти сучасних українських митців і мисткинь, більшість із яких нині живе в еміграції в різних країнах Європи. У своїх роботах вони осмислюють досвід вимушеного переселення, втрат і пошуку нової опори в умовах війни.

Серед учасників виставки — Єгор Анцигін, Анатолій Белов, Марк Чегодаєв, Ольга Горюнова, Люся Іванова, Яна Кононова, Катерина Лисовенко, Анастасія Мамай, Вікторія Розенцвейг та Марина Штанко.

Назва виставки відсилає до ідеї «іншого місця» — фізичного, емоційного та культурного. Повномасштабна війна Росії проти України змусила мільйони людей залишити свої домівки, що стало для художників не лише зміною географії, а й глибоким досвідом розриву, невизначеності та переосмислення ідентичності.

Проєкт досліджує теми міграції, пам’яті, травми, мобільності та належності. Представлені роботи відображають стан ізоляції та фрагментації, але водночас — внутрішню силу, здатність до адаптації та пошук нових форм зв’язку зі світом.

Упродовж 2026–2027 років проєкт мандруватиме різними країнами світу, зокрема мережею австрійських культурних форумів і дипломатичних місій.

Виставка реалізована у співпраці Office Ukraine / tranzit.at за підтримки австрійських державних інституцій. Партнером виступив фонд "Український дім"

Проєкт триватиме у Варшаві до 22 травня 2026 року.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
