Культура

В кількох канадських містах стартує Фестиваль українського кіно UFFA 2026

Покази відбудуться в Едмонті та Кагарі.

кадр із фільму "Редакція"

У Канаді відкривається Фестиваль українського кіно в Альберті (UFFA), який представить добірку сучасних фільмів про Україну в містах Едмонтон та Калгарі. Фестиваль проходитиме у два етапи: 10–12 квітня в Калгарі та 17–19 квітня в Едмонтоні. До програми увійшли стрічки, що отримали міжнародне визнання та численні нагороди. Про це на своїй фейсбук сторінці пише Canadian Institute of Ukrainian Studies. 

Протягом двох вікендів глядачі матимуть змогу побачити найяскравіші зразки сучасного українського кінематографа, що досліджують теми війни, пам’яті, ідентичності та людської стійкості. До програми UFFA 2026 увійшли такі фільми: «2000 метрів до Андріївки» (2025), реж. Мстислав Чернов — документальна стрічка про українських військових на передовій, «Viktor» (2024), реж. Олів'є Сарбіль — історія глухого хлопця з Харкова під час війни, «Редакція» (2024), реж. Роман Бондарчук — сатирична драма про медіа, корупцію та правду, «My Dear Théo» (2025), реж. Аліса Коваленко — особистий фронтовий щоденник і листи до сина, «Two Sisters» (2025), реж. Лукаш Карвовський — історія двох сестер, які вирушають через воєнну Україну

Окремі покази супроводжуватимуться обговореннями з авторами, зокрема участю режисера Лукаша Карвовського. 

Фестиваль стане важливою платформою для популяризації українського кіно за кордоном та осмислення сучасного досвіду України через кінематограф

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
