У Лондоні відбудеться благодійний концерт української духовної музики “Let There Be Light”

Організовує подію ініціатива Songs for Ukraine.

композиторка Вікторія Польова

24 квітня 2026 року в Лондоні пройде благодійний концерт української духовної музики “Let There Be Light”, організований ініціативою Songs for Ukraine. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише ініціатива. 

У програмі вечора прозвучать твори видатних українських композиторів: Кирила Стеценка, Дмитра Бортнянського та Вікторії Польової. Організатори також анонсують спеціальні гостьові виступи, деталі яких обіцяють оголосити згодом.

Ініціатива Songs for Ukraine була заснована у 2023 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вона об’єднує співаків української спільноти, багато з яких були змушені залишити свої домівки через війну.

Частину коштів, зібраних під час концертів, організатори спрямовують на підтримку благодійних організацій, що допомагають Україні.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
