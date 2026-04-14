У Лондоні відбудеться благодійний концерт української духовної музики “Let There Be Light”

24 квітня 2026 року в Лондоні пройде благодійний концерт української духовної музики “Let There Be Light”, організований ініціативою Songs for Ukraine. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише ініціатива.

У програмі вечора прозвучать твори видатних українських композиторів: Кирила Стеценка, Дмитра Бортнянського та Вікторії Польової. Організатори також анонсують спеціальні гостьові виступи, деталі яких обіцяють оголосити згодом.

Ініціатива Songs for Ukraine була заснована у 2023 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вона об’єднує співаків української спільноти, багато з яких були змушені залишити свої домівки через війну.

Частину коштів, зібраних під час концертів, організатори спрямовують на підтримку благодійних організацій, що допомагають Україні.