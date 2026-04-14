Понад 1000 діячів Голлівуду виступили проти купівлі компанією Paramount студії Warner Bros

Режисери і кінозірки вважають, що будь-які злиття призводять до негативних наслідків.

Американські актори, кінорежисери та документалісти підписали відкритий лист з вимогою зупинити поглинання студії Warner Bros компанією Paramount.

У Голлівуді вважають, що зменшення конкуренції - це те, що кіноіндустрія не може собі дозволити за нинішніх умов. Будь-які попередні консолідаційні кроки призводили до скорочення робочих місць, зростання витрат на виробництво, зменшення кількості фільмів та погіршенні вибору для глядачів.

Підписанти вказують, що кількість великих американських студій після злиття скоротиться лише до чотирьох. Зірки вказують на те, що бізнес-угода свідчить про "пріоритет інтересів кількох осіб над суспільним благом".

Серед тих, хто висловився проти резонансної угоди, режисери Девід Фінчер і Дені Вільньов, актори Крістен Стюарт, Марк Руффало, Емма Томпсон, Хоакін Фенікс та Хав'єр Бардем.