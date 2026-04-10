У Нью-Йорку відбудеться перший фестиваль сценічних читань української драматургії

Фестиваль стартує в Нью-Йорку 7 травня і триватиме до 10 травня включно.

CultHub
Фото: з фейсбук-сторінки Razom for Ukraine

У травні 2026 року в Нью-Йорк відбудеться перший фестиваль сценічних читань української драматургії — Ukrainian Drama Showcase, організований Razom for Ukraine. Подія проходитиме з 7 по 10 травня у Flamboyan Theater на Нижньому Іст-Сайді Мангеттена.

Фестиваль представить шість потужних історій — сучасні та класичні українські п’єси у перекладі англійською мовою, які будуть презентовані у форматі динамічних сценічних читань. Це перша подібна ініціатива, покликана познайомити міжнародну аудиторію з українською драматургією.

Програма охоплює різні жанри та епохи: від темної комедії, дія якої розгортається на сході України, до поетичного монологу солдата на позивний «Єнот» у супроводі хору; від феміністичного салону XIX століття з дискусіями про «чисте кохання» до документального театрального колажу, що досліджує розрив між офіційними наративами та реальним досвідом.

У програмі фестивалю будуть представлені повнометражні п’єси (переклад Ніни Мюррей): A Harvest Truce — Сергій Жадан / режисер — Даніло Гамбіні; The Blue Rose — Леся Українка / режисер — Рорі Пелсью; The Order of Neatly Made Beds— Лена Лагушонкова / режисерка — Джилліан Джеттон. 

Короткі п’єси: Balance — Аліна Сарнацька (переклад авторки) / режисер — Ділан Звікел; The Chronicles of the Lost Soul — Анна Галас (переклад авторки) / режисерка — Літа Лофтон; New York, Donetsk, Ukraine: 100° F — Олександр Жуган (переклад — Джон Фрідман у співпраці з Наталія Братусь) / режисер — Ібін Ван.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
